بالصور.. أجواء وفرحة عيد الأضحى في دول العالم

يحل عيد الأضحى هذا العام على المسلمين في شتى أرجاء العالم وقلوبهم وعقولهم معلقة بمكانين، الأول هو المشاعر المقدسة حيث يواصل ضيوف الرحمن أداء مناسكهم، وأما المكان الثاني فهو الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة، والتي يعيش أهلها بين تشييع الشهداء ومداواة المصابين وبين تبعات النزوح والدمار والتجويع والعطش.

إثيوبيا