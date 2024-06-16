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بالصور.. أجواء وفرحة عيد الأضحى في دول العالم

epaselect epa11414557 Palestinians attend Eid al-Adha prayer in Khan Younis town, southern Gaza strip, 16 June 2024. Eid al-Adha is the holiest of the two Muslims holidays celebrated each year. It marks the yearly Muslim pilgrimage (Hajj) to visit Mecca, the holiest place in Islam. Muslims slaughter a sacrificial animal and split the meat into three parts, one for the family, one for friends and relatives, and one for the poor and needy. EPA-EFE/MOHAMMED SABER
يحل العيد هذا العام وسكان غزة في وضع إنساني شديد القسوة جراء العدوان الإسرائيلي (الأوروبية)
16/6/2024-|آخر تحديث: 16/6/202402:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يحل عيد الأضحى هذا العام على المسلمين في شتى أرجاء العالم وقلوبهم وعقولهم معلقة بمكانين، الأول هو المشاعر المقدسة حيث يواصل ضيوف الرحمن أداء مناسكهم، وأما المكان الثاني فهو الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما قطاع غزة، والتي يعيش أهلها بين تشييع الشهداء ومداواة المصابين وبين تبعات النزوح والدمار والتجويع والعطش.

Palestinians perform the Eid al-Adha morning prayer in the courtyard of Gaza City's historic Omari Mosque, which was heavily damaged in Israeli bombardment during the ongoing battles between Israel and Hamas, on the first day of the Muslim holiday marking the end of the hajj pilgrimage to Mecca, on June 16, 2024. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
فلسطينيون يؤدون صلاة العيد على أنقاض المسجد العمري أكبر مساجد القطاع (الفرنسية)

 

epa11414555 Palestinians attend Eid al-Adha prayer in Khan Younis town, southern Gaza strip, 16 June 2024. Eid al-Adha is the holiest of the two Muslims holidays celebrated each year. It marks the yearly Muslim pilgrimage (Hajj) to visit Mecca, the holiest place in Islam. Muslims slaughter a sacrificial animal and split the meat into three parts, one for the family, one for friends and relatives, and one for the poor and needy. EPA-EFE/MOHAMMED SABER
أجواء الحرب والمعاناة لم تمنع فئات الشعب الفلسطيني في غزة من أداء مناسك العيد (الأوروبية)

 

عيد الأضحى مناسبة لكي يزور أهل غزة -رغم آلامهم- المقابر للترحم على أحبابهم (الأناضول)

 

فلسطين-الخليل- صلاة عيد الأضحى في استاد هواري بومدين الدولي –خاص بالجزيرة نت 16 يونيو 2024
سكان مدينة الخليل جنوب الضفة يؤدون صلاة العيد في ملعب هواري بومدين الدولي (الجزيرة)

 

- فلسطين-مواطن فلسطيني يذبح أضحية- الجزيرة نت – 16 يونيو 2024
فلسطيني يباشر سلخ أضحيته وهي شعيرة دينية لها طقوسها الاجتماعية (الجزيرة)

 

جانب من صلاة العيد وسط مدينة كسلا شرقي السودان غير بعيد عن الحدود مع إريتريا (الجزيرة)

 

صور عن عيد الأضحى في لبنان بيروت
أُقيمت صلاة عيد الأضحى في مسجد الأمين ببيروت بمشاركة مئات المصلين (الجزيرة)

 

صور عن عيد الأضحى في لبنان صيدا
من عادات عيد الأضحى في صيدا توزيع الهدايا والبالونات على الأطفال عقب أداء الصلاة في الجوامع (الجزيرة)

 

يحرص المسلمون في صنعاء على اصطحاب أبنائهم للمشاركة في صلاة العيد والأجواء التي تعقبها (الفرنسية)

 

جانب من صلاة العيد في مخيم التيح شمال مدينة إدلب السورية (الأناضول)

 

الساحات القريبة من المساجد في مصر تصبح فضاءات للاحتفال وتبادل تهاني العيد في مصر (غيتي)

 

رجل يحمل أضحيته إلى أحد مسالخ الكويت والتي تشهد ازدحاما كبيرا في أول أيام العيد (الفرنسية)

 

عراقية وأبناؤها يغادرون أحد مساجد أربيل عقب أداء صلاة عيد الأضحى (الفرنسية)

 

إثيوبيا

مسجد باريس الكبير من أهم المؤسسات التي يجتمع فيها مسلمو العاصمة الفرنسية في يوم العيد (الفرنسية)

 

جانب من صلاة العيد في أحد المتنزهات بالعاصمة الفلبينية مانيلا (الفرنسية)
المصدر : الجزيرة