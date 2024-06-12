موجة حر تضرب اليونان تتسبب في إغلاق الأكروبوليس بأثينا جزئيا

أعلنت وزارة الثقافة اليونانية، اليوم الأربعاء، أن الأكروبوليس في أثينا، الموقع الأكثر استقطابا للزوار في اليونان، سيظل مغلقا أمام الجمهور، الأربعاء، خلال أشد ساعات النهار حرارة بسبب موجة حر تشهدها البلاد.

وقالت الوزارة "إنه سيتم إغلاق الموقع الأثري للأكروبوليس اليوم من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي"، فيما قد تصل الحرارة إلى 43 درجة مئوية خلال أول موجة حر متوقعة لهذا العام في اليونان يومي الأربعاء والخميس.

وقد يشهد الموقع، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، والذي يستقطب أعدادا كبيرة من السياح، تطبيق هذا الإجراء خلال الأيام المقبلة أيضا.

وتشهد اليونان، وهي دولة متوسطية معتادة على موجات الحر، حرارة شديدة لأيام مع توقع بلوغ الموجة "ذروتها" يومي الأربعاء والخميس.

ومن المتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد، على ما ذكرت مصالح الأرصاد الجوية.

كما حذرت وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية، أمس الثلاثاء، من مخاطر حرائق "عالية للغاية"، خصوصا في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية.

وفي الكثير من المناطق، ستبقى المدارس مغلقة يومي الأربعاء والخميس، لا سيما في أثينا، في حين أوصت وزارة العمل بالعمل عن بُعد لموظفي القطاع العام.

وكان الأكروبوليس في أثينا، وعلى قمته معبد البارثينون، قد اضطر بالفعل إلى إغلاق أبوابه في تموز/يوليو 2023 خلال موجة حرّ استمرت أسبوعين، وهي مدّة غير مسبوقة في البلاد.

وتعرضت اليونان بعد ذلك لحرائق مدمرة أتت على حوالي 175 ألف هكتار خلال صيف عام 2023.

وسجل الأكروبوليس في أثينا عددا قياسيا من الزوار العام الماضي، بقرابة 4 ملايين زائر، أي بزيادة تفوق 31% خلال عام واحد.

وتستمر معدلات الارتياد في النمو، ولا سيما بسبب توافد السياح على متن السفن السياحية التي تتوقف في بيرايوس، الميناء الكبير بالقرب من العاصمة.