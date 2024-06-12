السعودية تدشن تجربة التاكسي الطائر لاستخدامه في الحج

دشنت السعودية اليوم الأربعاء تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لأول مرة لاستخدامه في موسم الحج الحالي، وتضمنت التجربة الإقلاع بشكل عمودي.

وتعد هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم، رخصته سلطة الطيران المدني، كما تم استعراض الخدمات التي يمكن أن توفرها في نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجيستية عبر نقل البضائع.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن تدشين تجربة التاكسي الجوي يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

دعم الاستدامة

وأضاف أن اعتماد التاكسي الطائر كوسيلة للنقل يدعم استدامة قطاع النقل الحديث وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواء تقنيات التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني.

وشدد على أن وزارته تعمل على تعزيز مجالات التنقل الذكي وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تمكن من توظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب توفير بيئات تجريبية للعمل على توسيع إدخال مختلف تقنيات النقل المستقبلي.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج أن قطاع الطيران المدني يحرص على تطوير كافة الخدمات في القطاع لتسخير الجهود والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وبما يحقق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية الأخرى لتقديم جميع التسهيلات لخدمة الحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

خارطة الطريق

وأضاف الدعليج "اليوم نشهد تفعيل إحدى أهم مبادرات خارطة طريق تمكين التنقل الجوي المتقدم حيث يمتاز استخدام أنماطه التي منها (التاكسي الجوي) بتقليص مدة تنقل الركاب داخل المناطق المكتظة خصوصا للحالات الطارئة، وسهولة نقل البضائع والمستلزمات الطبية، وسرعة إنجاز مهام المراقبة والتفتيش من خلال الطائرات غير المأهولة".

تجربة التاكسي الجوي تعد إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ضمن 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة لتبني التقنيات الحديثة.

في تجربة الأولى من نوعها عالميًا.. الوزير الجاسر يُدشِّن تجربة أول تاكسي جوي ذاتي القيادة في موسم الحج.https://t.co/EORJVLZ2PU#واس_حج45 |#يسر_وطمأنينة #واس_عام pic.twitter.com/cOBxonWY6k — واس العام (@SPAregions) June 12, 2024

ربوت ذكي

ومن أهم التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها في موسم الحج هذا العام، الروبوتات الذكية لتوجيه الحجاج بكيفية أداء المناسك والإفتاء، وتقديم الفتوى إلكترونيا في الحرم، بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، ومراعاة التيسير في الفتوى فيما لا يخالف نصا أو إجماعا قطعيا.

وقالت الرئاسة العام للحرمين إن "روبوتا توجيهيا ذكيا" ظهر في المسجد الحرام ليقدم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ11 لغة عالمية، والرد على استفسارات السائلين الشرعية، في أحدث نقلة نوعية تشهدها رئاسة الشؤون الدينية.

ويحتوي الربوت على شاشة 21 بوصة تعمل باللمس، يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداء رأي، كما يحتوي على 4 عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح.

ويتميز الروبوت بتصميم عصري مرن، يسمح بسهولة تنقله لتقديم خدمات الإفتاء الشرعي في أرجاء المسجد الحرام، ‎ويعد الروبوت التوجيهي الأكثر إقبالا بين الحجاج والمعتمرين وخدمتهم دينيا بالإجابة عن أسئلتهم عن المناسك والمسائل الشرعية الأخرى.