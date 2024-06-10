غواصان يرفعان علمي فلسطين وإندونيسيا في قاع مياه جزيرة إندونيسية

سابانغ – آتشيه – إندونيسيا- رفع ناشطان من مجموعة عمل الأقصى الإندونيسية العَلمين الفلسطيني والإندونيسي في قاع مياه جزيرة سابانغ أقصى غرب إندونيسيا، والتابعة لإقليم آتشيه الإندونيسي.

وقام الشابان عارف رمضان وشافريزال بالغوص في مياه جزيرة سابانغ يوم أمس الأحد، والتي تعد المسافة صفر في الخارطة الإندونيسية من الجهة الغربية شمالي جزيرة سومطرة.

وقال عارف رمضاني، في حديثه للجزيرة، إن المبادرة بالغوص لرفع العلمين الفلسطيني والإندونيسي جاء بدعم من عدد من الهيئات والمؤسسات في إقليم آتڜيه بمن فيهم الطلبة والأكاديميون.

ويلاحظ الزائر لجزيرة سابانغ -كما في مناطق مختلفة من إندونيسيا- رفع كثيرين العلم الفلسطيني في مناطق ساحلية وعلى منازل المواطنين ومحالهم التجارية.

مسيرات ووقفات مستمرة

وكانت جاكرتا شهدت يوم أمس الأحد وقفة تضامنية مع أهل غزة وكل مدن فلسطين واستنكارا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، وارتكاب المذابح بحق الفلسطينيين وذلك بدعوة من التحالف الشعبي الإندونيسي لمناصرة فلسطين والذي يضم عشرات الهيئات والمؤسسات والجمعيات بعد ساعات من وقفة مماثلة صباح أمس الأحد في مدينة باليمبالغ عاصمة إقليم سومطرة الجنوبية.

سبقت ذلك خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين مسيرة تضامنية مع أهل غزة في هضاب جاوا الوسطى وفي مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوا الغربية.

وخلال الأسبوعين الماضيين شهدت مئات المدارس والجامعات فعاليات طلابية مناصرة للشعب الفلسطيني ونضاله.