رغم بكائه في أحضان والده.. الشرطة الألمانية تحاول انتزاع علم فلسطين من يد طفل

وثّق ناشطون داعمون لفلسطين ملاحقة رجال الشرطة الألمانية لطفل صغير شارك في مسيرات التضامن مع غزة، التي جابت مناطق بالعاصمة الألمانية برلين أمس الأول السبت.

وأظهرت المقاطع المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي محاولة أفراد الشرطة نزع العلم الفلسطيني من يد الصبي، فيما شوهد الطفل وهو يبكي بين يدي والده، الذي فشل في تهدئته خلال المسيرة المؤيدة لفلسطين، والتي شهدت اعتقال حوالي 20 شخصا من بينهم 4 قاصرين.

وتفاعل عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي انتشر مؤخرا، واستنكرت بعض التعليقات ما قامت به الشرطة الألمانية.

وتساءل البعض عن مصير الطفل ووالده بعد الفيديو، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث سيشكّل صدمة سيعاني منها الطفل مستقبلا، مستنكرا تعامل الشرطة مع المظاهرة السلمية.

واستغرب معلّق آخر إحاطة 10 رجال أمن بالصغير ووالده الذي يحاول تهدئته، متسائلين عن التهديد الأمني الذي يشكّله طفلٌ يحمل علما.

وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا في محطة مترو شونهاوزر بمنطقة برينزلويربيرغ السبت الماضي، للتضامن مع الفلسطينيين، والتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وجاءت الهتافات في المسيرة التي انطلقت نحو وسط المدينة لتندد بقتل الأطفال، كما طالب المحتجون بوقف إطلاق النار، وبامتناع ألمانيا عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

A 6-year old migrant child, seen here waving the #Palestine flag, was reportedly snatched away from his parent and detained on the side by German Police officers in #Berlin today. Even children are not safe from the @Bundeskanzler Police State. #GazaGenocide‌ pic.twitter.com/S5nMYEAo1t

— Ghassan 𓂆 ☭ غسان (@GhassanKDE) June 9, 2024