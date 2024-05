رجل يطارد شرطة بمنشار في شوارع أسكتلندا.. والسلطات تنفي الدوافع الإرهابية

أظهر مقطع فيديو رجلا يطارد رجال شرطة بمنشار كهربائي في أحد شوارع مدينة رينفروشاير وسط أسكتلندا بالمملكة المتحدة، مما تسبب في إصابة ضابطين قبل أن يتم القبض عليه.

وتُظهر اللقطات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا يرتدي قميصا رماديا وبنطالا أسود وهو يصرخ ويلاحق ضابطا في وقت كان يلوح فيه بالمنشار الكهربائي.

وقالت الشرطة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء "حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم الاثنين 6 مايو/أيار 2024، حدثت فوضى باستخدام سلاح بعد اصطدام سيارة بمركبة شرطة متوقفة على طريق غلاسكو في بيزلي".

وأضاف البيان "أصيب ضابطان، وعلاجهما المسعفون، وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما (ليريدون كاستراتي) ووجهت إليه اتهامات في هذا الحادث. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بيزلي شريف وإحالة التقرير إلى النيابة".

وتسبب الحادث في إغلاق الطريق قبل أن يعاد فتحه بعد السيطرة على المتهم.

وشوهدت الشرطة وهي تطرح شخصا على الأرض قبل أن يهرع المزيد من رجال الشرطة لمساعدة زملائهم، ثم يظهر أيضا رجال أمن يرتدون ملابس مدنية لمساعدة الشرطة في مكان الحادث خارج عيادة للأسنان.

