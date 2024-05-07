شاهد.. وفاة إمام مسجد أثناء صلاة الفجر في إندونيسيا

أظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لحظة وفاة إمام في أثناء صلاة الفجر بمسجد "تاكالار الكبير" بمقاطعة سولاويزي الجنوبية في إندونيسيا.

ووثقت كاميرا المراقبة بالمسجد، يوم الأحد الخامس من مايو/أيار 2024، اللحظات الأخيرة في حياة الدكتور مجاهد سعيد منذ أن بدأ في إمامة المصلين في صلاة الفجر، ثم ركوعه الأول وقيامه من الركوع، قبل أن تتيبس ساقاه، ولا يتمكن من الوقوف، ويسقط على الأرض.

ومن ثم، سارع أحد المصلين للاطمئنان عليه، وعلى الفور تقدم المصلون لتقديم المساعدة، لكن الإمام مجاهد كان فاقدا للوعي وفارق الحياة على الفور، مما أصاب الحضور بصدمة كبيرة.

وعقب الوفاة، أشرف على إجراءات إنهاء دفن الجثمان مباشرة مساعد حكومة مقاطعة جنوب سولاويزي محمد رشيد الذي يمثل القائم بأعمال حاكم جنوب سولاويزي، ليتم الدفن في مقبرة تالوماي بقرية بوكاكا في منطقة تانتي رياتانغ.

وحسب ما ذكرت صحف محلية، فإن المتوفى كان يؤم المصلين في مسجد "تاكالار الكبير" بمنطقة بومي بوتا بانرانوانجكو بمقاطعة سولاويزي الجنوبية، وأنه كان يعمل محاضرا في كلية أصول الدين والدعوة بالمعهد الإسلامي للدولة (IAIN) بون.

والدكتور مجاهد من خريجي مدرسة سينغكانغ الأسدية الإسلامية الداخلية، وهو أحد أعضاء مجلس تحكيم مسابقة تلاوات القرآن الكريم على مستوى مقاطعة جنوب سولاويزي في تاكالار والتي بدأت منذ الثاني من مايو/أيار الجاري وتستمر لمدة أسبوع.

ويعرف الراحل بين الطلاب بالمحاضر الجيد والأمين الذي يدعو طلابه إلى فعل الخير من دون انتظار مكافأة.

تكرار مشهد الوفاة في أثناء الصلاة

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني 2024، توفي الإمام الإندونيسي أندي سامسول باهري أيضا في أثناء سجوده في صلاة الفجر بمسجد العلا كامبونج بارو، غرب باليكبابان.

Meninggal Ketika Sedang Mengimami Sholat Innalillahi, H. Andi Samsul Bahri telah meninggal ketika sedang mengimami Shalat Subuh (Selasa, 2 Januari 2024) di Masjid Al Ula Kampung Baru, Balikpapan Barat. Kematian yang indah, wafat saat Menunaikan Shalat menjadi Imam, sedang… pic.twitter.com/ebx4WcGl7H — Minda Art (@mindaart) January 2, 2024

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، توفي عوديد دانيال عمدة باندونغ حيث سقط أرضا في أثناء أدائه صلاة النافلة قبيل استعداده لإلقاء خطبة الجمعة في مسجد المجاهدين في جلن سانكانج باندونج، وتم نقله إلى المستشفى، لكن وافته المنية قبل ذلك.

Innalilahi wa Inna ilaihi Raji'un

Walikota Bandung Oded Danial meninggal dunia

tersungkur saat shalat sunnat Ketika mau memberikan kutbah Jumat di mesjid Mujahidin jln sancang Bandung dilarikan ke RS berita terakhir kata imam masjid pa Oded tdk tertolong dan meninggal dunia pic.twitter.com/tjSYkRvsHn — 🄽RDL D'Am™ (@NewRadical7) December 10, 2021

وفي يناير/كانون الثاني 2017، توفي إمام مسجد بيت طهرة في إحدى قرى إندونيسيا بينما كان يؤم صلاة الجمعة في أحد المساجد.

Innalillah, Beliau H. Jamhuri Alwi meninggal saat memimpin imam Shalat jumat Mesjid Baitut Thaharah Loa Janan Km 1 Samarinda #JumatBerkah pic.twitter.com/uFj3z7R7zX — Juniansyah (@Damkar_Smr) January 6, 2017

وتكرر مشهد الوفاة في أثناء الصلاة في عديد من الدول، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2021، تداول رواد المنصات مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة شاب في أثناء الصلاة في مصر.

#صوت_دلال_المحمد

وفاة شاب أثناء أداء الصلاة في مقر العمل بالأسكندرية بجمهورية مصر العربية

دعونا ندعوا له ونقراء الفاتحة على روحة الطاهرة pic.twitter.com/ZcgNrAjvB7 — عبدالله النحيط (@Abdullah_4446) October 9, 2021

وأظهر مقطع الفيديو وفاة الشاب أحمد السيد (39 عاما)، الذي كان يعمل فرد أمن، بينما كان يصلي بمفرده في مقر عمله بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وفاة عواد محمد مجلي ابورمان (ابو مصعب) إمام مسجد باب الريان في مدينة #السلط أثناء الصلاة

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/g7uJzW9BHR — sahemabadi (@sahemabadi) December 5, 2019

وتكرر المشهد في الأردن عام 2019، عندما توفي عواد محمد مجلي أبو رمان الشهير بـ"أبو مصعب" إمام مسجد باب الريان في مدينة السلط، وسط المملكة الأردنية الهاشمية، في أثناء الصلاة.