حزب يساري بألمانيا يتبنى مقترحا بالبرلمان لدعم سعر وجبة "الشاورما"

يستعد حزب "دي لينكه" اليساري في ألمانيا لتقديم اقتراح إلى البرلمان يطالب خلاله بوضع سقف لسعر وجبة "دونر كباب (شاورمة اللحم)" السريعة الأكثر شعبية بين الألمان في ظل ارتفاع سعرها.

وتتصدر وجبة "دونر كباب" أطباق طعام الشوارع في المدن الكبرى في ألمانيا، وخاصة بين الشباب، لكن في الأشهر الأخيرة ارتفعت أسعارها بشكل حاد.

وحسب ما أفادت صحيفة "سترن" الألمانية تلقي الحكومة باللوم على ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، ووفقا لمسح أجرته خدمة التوصيل "ليفيراندو"، فإن تكلفة كباب دونر في العاصمة تبلغ الآن حوالي 7 يوروهات، في حين تصل في هامبورغ إلى 10 يوروهات.

ويضع الحزب اليساري في الفترة الحالية الخطوط العريضة لـ"سقف سعر الكباب" في المستقبل، بحيث ألا تزيد تكلف الوجبة الخفيفة عن أكثر من 4.90 يوروهات، مطالبا الدولة بتغطية التكاليف الإضافية.

تم طرح الاقتراح من قبل المتحدثة باسم سياسة الشباب في اليسار، كاثرين جبل التي قالت في تصريحات للصحيفة المحلية "من الصعب أن نتوقع أن تخفض صناعة المواد الغذائية ومحلات السوبر ماركت الأسعار الآن. سيظل سعر الكباب مرتفعا إذا لم تغير الحكومة أي شيء".

وحسب ما ورد في مقترح اللجنة التنفيذية للحزب المزمع تقديمها للبرلمان فإنه "في كل عام يتم تناول 1.3 مليار وجبة كباب في ألمانيا بينهم 400 ألف وجبة يوميا في برلين وحدها، وإذا دفعت الدولة 3 يوروهات دعما لكل وجبة، فإن برنامج الدعم هذا سيكلف الدولة 4 مليارات يورو سنويا، وفقا لحسابات "دي لينكه".

ولا يقف مقترح "دي لينكه" عند وضع حد أقصى لأسعار الكباب، بل امتد إلى مطالبة الدولة بحصول جميع المواطنين الألمان على "قسيمة دونر كباب" أسبوعيا يمكنهم من خلالها شراء كباب مقابل 5 يوروهات، وبسعر مخفض للطلاب بقيمة 2.50 يورو، على أن يحصل أصحاب المطاعم على فرق السعر من الولاية.

ويرى الحزب اليساري ضرورة إلزام سلاسل المتاجر الكبرى بضمان تقديم المنتجات الغذائية والنظافة الأساسية "بأسعار معقولة". ووفقا للصحيفة، يجب أن يكون المبدأ التوجيهي هو المعدل القياسي لبدل المواطن للأغذية والمشروبات غير الكحولية.

ورغم أن فرص تنفيذ اقتراح الحزب اليسار من الناحية الواقعية قد تكون منعدمة، فإن من المرجح أن يثير مقترح الحزب حالة استياء من الحكومة لدى الشباب المولع بوجبة الكباب.

وفي وقت سابق من هذا العام تناولت هانا شتاينمولر، عضو البرلمان عن حزب الخضر، قضية ارتفاع أسعار الكباب في البرلمان قائلة "بالنسبة للشباب في الوقت الحالي، إنها مسألة لا تقل أهمية عن المكان الذي سينتقلون إليه عندما يغادرون المنزل".

@die.da.oben In der Haushaltsdebatte im Bundestag zu Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom 30. Januar spricht Hanna Steinmüller (B90/Grüne) über gestiegene Belastungen verschiedener Personengruppen, die an sie herangetragen werden. Während die gestiegenen Dönerpreise auf Social-Media bereits seit Monaten ein heiß diskutiertes Thema sind, nimmt Steinmüller die Sorgen darüber nun mit in den Bundestag 😋🤤 Was kostet der Döner bei Euch (mit Ortsangabe)? ♬ Originalton – DIE DA OBEN!

وقالت لزملائها من أعضاء البرلمان "أعلم أنها ليست قضية يومية بالنسبة لكثير من الناس هنا، وأنه أيضا شيء قد يكون موضع سخرية، ولكن كان موضوعا مثيرا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أشهر. أعتقد أننا كممثلين للناخبين ملزمون بتسليط الضوء على وجهات النظر المختلفة هذه".

وأطلق بعض الشباب دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بعودة أنجيلا ميركل، بحجة أن سلف شولتز، بصفته مستشارا، كان "يسيطر على سعر الكباب".

وقال دنيز وهو بائع شطائر في كشك بالقرب من محطة فريدريش شتراسه في برلين لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "ارتفعت التكلفة من 3.90 يوروهات إلى 7 يوروهات خلال أكثر من عامين فقط، لا أستطيع أن أتوقع كيف سينخفض ​​السعر في أي وقت قريب".

وأضاف "لقد اضطررنا إلى رفع الأسعار بسبب انفجار أسعار الإيجارات والطاقة والمواد الغذائية. يتحدث الناس معنا طوال الوقت عن تضخم سعر الدونر، كما لو كنا نتلاعب بهم، لكن الأمر خارج عن سيطرتنا تمامًا".

وتتكون وجبة "دونر كباب" من شرائح رقيقة جدا من اللحم (لحم البقر أو لحم الضأن) التي يتم وضعها فوق بعض كطبقات، ثم توضع فوق سيخ.

كباب الرئيس الألماني شتاينماير

وأصبح الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير معتادا على سؤاله عن أسعار الكباب أثناء ظهوره العلني، حتى إن حكومته نشرت في فبراير/شباط الماضي منشورا على منصة إنستغرام توضح من خلاله أن ارتفاع الأسعار يرجع جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الأجور والطاقة.

وبالنسبة للبعض، أصبح الأمر الآن نوعا من النكتة المتداولة أن نطلب من المستشار أولاف شولتز خفض أسعار الكباب في الاجتماعات العامة، ويمكن مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بهذا على تيك توك.

وقال شولتز "من اللافت للنظر أنه في كل مكان أذهب إليه، وخاصة من الشباب، يسألني ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك كبح لسعر وجبة الكباب".

وفي فبراير/شباط 2022، نادى شاب على شتاينماير أثناء مغادرته اجتماعا في ميونخ قائلا له "سأدفع 8 يوروهات مقابل الكباب. تحدث إلى بوتين! أريد أن أدفع 4 يوروهات".

وخلال رحلته إلى تركيا، اصطحب شتاينماير معه سيخ كباب يزن 60 كيلو كما اصطحب الشيف عارف كيليش تركي المولد وصاحب أكثر محلات الشاورما شهرة في برلين، وجعله يقدم كباب برلين في إسطنبول تعبيرا عن الرابطة الألمانية التركية.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع الكباب التركي على قائمة الطعام خلال الاجتماع مع شتاينماير احتفاء بمرور 100 عام على علاقات برلين وأنقرة.

وشتاينماير ليس السياسي الألماني الوحيد الذي تغنى بالشاورما التركية، إذ كانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل مولعة بها، وسط تقديرات بأن مبيعات هذا الطبق تقدر بـ7 مليارات يورو سنويا.

حزب "دي لينكه" اليساري

ويعرف الحزب اليساري الألماني باسم "دي لينكه" ويعتبر نفسه حزبا اشتراكيا ديمقراطيا، تأسس في يوليو/تموز 2007 إثر اندماج حزب الاشتراكية الديمقراطية (بي دي إس) وحزب العمل والعدالة الاجتماعيةـ البديل "دبليو إيه إس جي" (WASG).

ويمثل الحزب أكثر الأطراف يسارية داخل البرلمان الألماني (البوندستاغ) ممثلا بـ5 أعضاء، وتعتبره السلطات الألمانية والعديد من وسائل الإعلام كحزب أقصى اليسار ويراقبه المكتب الاتحادي لحماية الدستور بدعوى ميوله المتطرفة.