السلطات أعلنته "غير آمن".. سباق "دحرجة" في إنجلترا للفوز بقرص من الجبن

شارك المئات من الرجال والنساء والأطفال، أمس الاثنين، في الحدث السنوي التقليدي من سباقات الفوز بقرص من جبن دوبل غلوستر، والذي يطلق عليه "سباق دحرجة الجبن".

ويركض جميع المشاركين ويتعثرون ويسقطون للفوز بقرص من جبن دوبل غلوستر بعد مطاردته لمسافة 183 مترا أسفل تل كوبر هيل المتدرج شديد الانحدار في قرية بروكورث بمدينة كوتسوولدز غرب إنجلترا.

Daredevils have thrown themselves down a steep hill in the annual death-defying cheese rolling race in Gloucestershire pic.twitter.com/vmgmoq5oMK — PA Media (@PA) May 27, 2024

وينظم القائمون على الحدث السباق بشكل غير رسمي، بعد أن تسببت مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة في إلغاء المنافسة الرسمية في عام 2010.

ويتم الاحتفاء بهذا الحدث غير العادي منذ عقود، وربما قرون ويعتقد أن جذوره تعود إلى مهرجان وثني للاحتفال بعودة الربيع.

والسباق عبارة عن مطاردة قرص الجبن الذي يتم إلقاؤه ليتدحرج إلى أسفل التل بسرعة كبيرة وأول من يصل من المتسابقين إلى أسفل التل يفوز بقرص الجبن.

وحسب ما أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أمس الاثنين، فقد حضر نحو 5 آلاف شخص لمشاهدة السباق هذا العام الذي يضم 6 مراحل: 4 للرجال وواحدا للنساء وآخر للأطفال، على الرغم من إعلان المجموعة الاستشارية للسلامة في منطقة توكيسبيري أنه غير آمن.

وقال مساعد رئيس شرطة غلوسيسترشاير أرمان ماثيسون، "إن سباق الجبن في كوبرز هيل هو تقليد فريد من نوعه في مقاطعتنا وليست لدينا رغبة في إيقافه. نحن ننصح أولئك الذين يعتزمون الحضور أو المشاركة أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر التي قد يعرضون أنفسهم لها".

يذكر أن نسخة العام الماضي من المسابقة، شهدت تعرض عدد من المشاركين لإصابات تطلبت علاجا طارئا من قبل المسعفين، بل إن سيارات الإسعاف ومركبات الاستجابة السريعة واجهت صعوبة في الوصول إلى الموقع لفترة طويلة من الزمن.

الفائزون في السباق

وكان بطل سباق الإنحدار الأول للرجال هو الألماني توم كوبكي (22 عاما) من ميونخ، فيما فاز بسباق الرجال الثاني ديلان تويس (25 عاما)، من مدينة بيرث الأسترالية متغلبا على البريطاني "أولي"، الذي كان يرتدي زي الغوريلا، لكنه فقد رأسه وقدميه وهو في طريقه إلى أسفل التل.

Australian man wins annual Gloucestershire cheese-rolling race – video https://t.co/mHw4Dyq2Fh — The Guardian (@guardian) May 28, 2024

وفاز في سباق الانحدار الرابع والأخير للرجال البطل المحلي جوش شيبرد وهي المرة الثانية التي يفوز فيها بالسباق بعد عام 2014 رغم أنه لا يحب الجبن كثيرا.

وللمرة الثانية بعد فوزها عام 2022، فازت بسباق السيدات الأميركية "آبي لامب" من ولاية كارولينا الشمالية، وجاءت في المركز الثاني امرأة ترتدي قميص علم الاتحاد.

أما في سباق الأطفال، ففاز أوريان ولويس.

إصابة يوتيوبر ومغني راب أميركي

ويجتذب السباق المنافسين والمشاهدين من جميع أنحاء العالم، ما دفع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى بثه على الهواء مباشرة.

ومن بين المتنافسين هذا العام اليوتيوبر ومغني الراب الأميركي دارين جيسون واتكينز جونيور الشهير بـ"آي شو سبيد" الذي شارك في السباق الأول للرجال.

وتعرض مغني الراب لإصابة في ساقه قال إنها ستحتاج إلى زيارة المستشفى. وعندما سئل عما إذا كان سيعود، قال: "نعم".