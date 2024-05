السلطات أعلنته "غير آمن".. سباق "دحرجة" في إنجلترا للفوز بقرص من الجبن

شارك المئات من الرجال والنساء والأطفال، أمس الاثنين، في الحدث السنوي التقليدي من سباقات الفوز بقرص من جبن دوبل غلوستر، والذي يطلق عليه "سباق دحرجة الجبن".

ويركض جميع المشاركين ويتعثرون ويسقطون للفوز بقرص من جبن دوبل غلوستر بعد مطاردته لمسافة 183 مترا أسفل تل كوبر هيل المتدرج شديد الانحدار في قرية بروكورث بمدينة كوتسوولدز غرب إنجلترا.

Daredevils have thrown themselves down a steep hill in the annual death-defying cheese rolling race in Gloucestershire pic.twitter.com/vmgmoq5oMK

— PA Media (@PA) May 27, 2024