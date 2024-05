مشاهد مرعبة عاشها 211 راكبا.. مصرع شخص على متن طائرة تعرضت لمطبات هوائية شديدة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون جراء تعرض طائرة سنغافورية لاضطرابات جوية عنيفة ومطبات هوائية شديدة، قبل أن تهبط اضطراريا في تايلند.

وغادرت الطائرة من طراز "بوينغ 777" مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن متجهة إلى سنغافورة الاثنين الماضي 19 مايو/أيار 2024، وعلى متنها 211 راكبا و18 من أفراد الطاقم، لكنها تعرضت لاضطرابات شديدة أثناء تحليقها بالقرب من المجال الجوي لميانمار في منطقة تتعرض لعواصف رعدية استوائية شديدة.

وبعد حوالي 11 ساعة من الطيران، هبطت الطائرة بشكل حاد من ارتفاع حوالي 37 ألف قدم إلى 31 ألف قدم في غضون 5 دقائق فقط بعد عبورها بحر أندامان واقتربت من تايلند.

ووصف الركاب المذعورون لحظات الرعب التي عاشوها قبل أن تهبط الطائرة بشكل مفاجئ، فقال أحدهم إن الركاب الذين لم يكونوا يضعون أحزمة الأمان "طاروا إلى السقف"، واصطدمت رؤوسهم بخزائن الأمتعة العلوية.

وقال أحد الركاب: "تناثرت أمتعة الركاب، وتناثرت القهوة والماء على السقف، وشوهد الكثير من الجرحى إثر تمزقات في الرأس، ونزيف في الأذنين، وكانت سيدة تصرخ من الألم. لم أستطع مساعدتها، فقط أحضرت لها الماء".

وتوفي رجل بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما بسبب ما يعتقد أنه نوبة قلبية تعرض لها على متن الطائرة، بينما لا يزال بعض الركاب الآخرين يعانون من إصابات جروح خطيرة.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان نشر على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "واجهت رحلة الخطوط الجوية السنغافورية رقم "إس كيو 321″ (SQ321)، التي انطلقت من لندن (هيثرو) إلى سنغافورة في 20 مايو/أيار 2024؛ مطبات هوائية شديدة في طريقها. حولت الطائرة مسارها إلى بانكوك وهبطت في الساعة 1545 بالتوقيت المحلي في 21 مايو/أيار 2024. يمكننا أن نؤكد أن هناك إصابات وحالة وفاة واحدة".

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.

We can confirm that there are injuries and one fatality on…

— Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 21, 2024