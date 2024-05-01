متى موعد عيد الأضحى 2024/1445؟ وكم عدد أيام الإجازة في الدول العربية والإسلامية؟

يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، والذي من المتوقع أن يوافق هذا العام يوم الأحد 16 يونيو/حزيران 2024 وفق الحسابات الفلكية.

ويأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة، والذي يقف حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قبل أن ينفروا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.

ولا يمكن الجزم بموعد العيد حتى الآن، إذ يرتبط برؤية هلال شهر ذي الحجة، والذي من المنتظر أن تدعو السلطات السعودية لتحريه مساء الخميس 6 يونيو/حزيران المقبل، حسب تقويم أم القرى.

أما على الصعيد الفلكي، فأعلن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئاسة الشؤون الدينية التركية يوم الاثنين 7 يونيو/حزيران 2024 بداية شهر ذي الحجة، على أن يصادف يوم عرفة السبت 15 من الشهر ذاته، ويحل عيد الأضحى يوم الأحد 16.

ولا تقل إجازة عيد الأضحى عادة عن 4 أيام، حيث تبدأ الأحد 16 يونيو/حزيران 2024، وتستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 19 من الشهر ذاته في معظم الدول العربية والإسلامية، ليعود الدوام بشكل رسمي يوم الخميس 20 يونيو/حزيران، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الدول العربية تمنح إجازة قد تصل إلى أسبوع كامل.

ونرصد فيما يلي إجازة عيد الأضحى 2024/1445 المتوقعة في بعض الدول العربية والإسلامية:

إجازة عيد الأضحى في مصر

لم تعلن الحكومة المصرية عن موعد إجازة عيد الأضحى بعد، إلا أن العطلة الرسمية تبدأ عادة في يوم عرفة متبوعة بـ4 أيام عمل، وبالتالي، من المتوقع أن تبدأ الأحد 16 يونيو/حزيران 2024، وتستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 19 من الشهر ذاته.

إجازة عيد الأضحى في السعودية

من المتوقع أن تبدأ الإجازة الرسمية في السعودية يوم الأحد 16 يونيو/حزيران 2024، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 19 من الشهر ذاته، أو تمتد حتى نهاية يوم السبت 22 يونيو/حزيران، في انتظار الإعلان الرسمي.

إجازة عيد الأضحى في قطر

وفي قطر، يقول موقع "ميزان" التابع لوزارة العدل، إن العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة تكون على النحو التالي: عطلة عيد الأضحى لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وإذا تخللت أيام عطلات الأعياد الرسمية عطلة رسمية أو أسبوعية، تضاف بعددها أيام إجازات إلى العطلات المشار إليها، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحدا، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.

إجازة عيد الأضحى في الإمارات

بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، فإن إجازة عيد الأضحى في 2024 ستمتد لـ4 أيام، تبدأ من يوم عرفة وتنتهي بنهاية ثالث أيام العيد.

إجازة عيد الأضحى في الكويت

من المنتظر أن يعلن ديوان الخدمة المدنية موعد الإجازة رسميا في شهر ذي الحجة، إلا أن العادة جرت أن تبدأ العطلة من يوم عرفة وتمتد لـ4 أيام.

إجازة عيد الأضحى في عُمان

بحسب المرسوم السلطاني الخاص بأيام الإجازات الرسمية، تبدأ إجازة عيد الأضحى في سلطنة عُمان يوم عرفة، وتمتد حتى نهاية ثالث أيام العيد، على أن يعود الموظفون الحكوميون إلى أعمالهم في 13 ذي الحجة، الذي من المتوقع أن يصادف فلكيا يوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران.

إجازة عيد الأضحى في البحرين

بحسب الموقع الرسمي لمصرف البحرين المركزي، فإن عطلة عيد الأضحى ستبدأ يوم الأحد 16 يونيو/حزيران، وتمتد حتى نهاية يوم الثلاثاء 18 منه، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء.

إجازة عيد الأضحى في الأردن

لم تعلن الحكومة الموعد الرسمي بعد، إلا أن وسائل إعلام محلية قالت إن إجازة عيد الأضحى للعام 2024 ستبدأ يوم السبت 15 يونيو/حزيران، وتمتد حتى نهاية يوم الأربعاء 19 منه.

إجازة عيد الأضحى في المغرب

لم تحدد الحكومة المغربية موعد إجازة عيد الأضحى وعدد أيامها حتى اللحظة، ومن المتوقع أن يصدر الإعلان الرسمي مطلع ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى في تونس

على غرار معظم الدول العربية، لم تحدد الحكومة التونسية موعد إجازة عيد الأضحى.

إجازة عيد الأضحى في الجزائر

بحسب الموقع الرسمي للمؤتمر المركزي للأوراق المالية في الجزائر، فإن الإجازة ستبدأ يوم الأحد 16 يونيو/حزيران دون أن يحدد عدد أيامها، في انتظار الإعلان الرسمي.

إجازة عيد الأضحى في تركيا

لم تعلن الحكومة التركية عن موعد عطلة عيد الأضحى بشكل رسمي بعد، لكن من المتوقع تبدأ في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية يوم الاثنين 17 يونيو/حزيران 2024، وتمتد حتى نهاية يوم الأربعاء 19 منه على أقل تقدير.