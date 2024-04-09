تهاني العيد بلغات مختلفة

أعلنت دول عربية وإسلامية أن غدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجري.

وتحتفل أمة المليار و900 مليون مسلم حول العالم في عيد الفطر المبارك بإتمام صيامهم شهر رمضان الكريم.

وتصنف إندونيسيا البلد الإسلامي الأكبر في العالم بالنسبة لعدد السكان، حيث يبلغ عددهم 240 مليون مسلم، وتأتي باكستان في المركز الثاني عالميا، إذ بلغ عددهم 225 مليونا، وتحتل الهند المركز الثالث بـ211 مليونا، ثم بنغلاديش الرابع بـ155 مليونا، ثم نيجيريا بـ111 مليون مسلم.

وتتنوع الاحتفالات من دولة إلى أخرى، ويجمع بينها تمسك المسلمين بالعادات والتقاليد الشهيرة والمعبرة عن مظاهر احتفالهم بالطرق التي توارثتها الأجيال، وذلك بعد إتمامهم فريضة الصيام، ويحتفل المسلمون بالعيد لمدة 3 أيام كعطلة رسمية في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.

يبدأ الاحتفال بعيد الفطر المبارك بصلاة العيد، ثم تنطلق فعاليات اليوم الأول بزيارة الأقارب والجيران وتقديم الحلويات وتبادل التهاني.

والتهنئة الأكثر شعبية عربيا هي "عيد مبارك" أو "عيد سعيد"، وتختلف تهاني العيد من بلد إلى آخر بحسب البلد واللغة.