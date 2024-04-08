بحضور أكثر من 10 آلاف طفل.. بغداد تحتضن أكبر مائدة إفطار للأيتام في العالم

احتضنت العاصمة العراقية بغداد أكبر مائدة إفطار رمضانية للأيتام في العالم، بمشاركة أكثر من 10 آلاف طفل إفطار وفعالية حملت شعار "أبونا العراق".

وأقيمت الفعالية السبت 6 أبريل/نيسان 2024، على ملعب الشعب الدولي في بغداد، بمساهمة عدد من المؤسسات الحكومية على رأسها مكتب رئاسة الوزراء.

وأشرف على تنظيم الفعالية مؤسسة البيت العراقي للإبداع، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومجموعة التقدم الذكي.

وأظهرت مقاطع فيديو وثقها صناع محتوى حضروا الفعالية الخيرية امتلاء الملعب الدولي بالأطفال المشاركين في أكبر مأدبة إفطار للأيتام نُظمت في العراق -وفقا لراعي المبادرة هشام الذهبي- والذي قال إن أحد أسباب إقامة مأدبة الإفطار جاء لتسليط الضوء على هذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية حكومية.

وشارك في الفعالية، وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع، ومؤسس البيت العراقي للإبداع الناشط المدني والباحث النفسي هشام الذهبي.

ووثقت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مشاركتها في الإفطار على منصة فيسبوك قائلة، "خلال شهر الرحمة.. وزارة الإعمار تشارك في رعاية مبادرة أكبر مأدبة طعام في العالم على أرض ملعب الشعب الدولي، لإفطار أكثر من 10000 آلاف طفل يتيم بإشراف الأستاذ هشام الذهبي رئيس مؤسسة البيت العراقي للإبداع".

وقال هشام الذهبي، في تصريحات صحفية، إن مأدبة الإفطار ستدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باستضافتها أكبر عدد، كون الرقم غير مسبوق حسب المعطيات على الواقع.

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وشهدت الفعالية التي أشرف على تنظيمها المئات من المتطوعين الشباب، ترديد الأناشيد الوطنية التي تتغنى بحب العراق وتاريخه ومستقبله.