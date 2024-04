ما سر تحول بحيرة ألمانية إلى اللون الأرجواني؟

بدأ الزوار منذ أمس الأربعاء، بالتوافد على بحيرة آلغوي في ولاية جبال الألب البافارية بألمانيا، بعد أن تحول لون مياهها إلى اللون الأرجواني الغامق.

وقال مكتب البيئة بالولاية إن بكتيريا الكبريت الأرجواني التي توجد عادة في عمق البحيرة هي وراء تحول لون المياه، إذ شقت طريقها إلى سطح الماء مؤخرا.

وتقع البحيرة الأرجوانية التي يطلق عليها أيضا "بركة محجر الجبس" في وادي فاولينباخر تال، بمدينة فوسن التي يسكنها نحو 20 ألف نسمة وتقع على بُعد كيلومتر واحد من الحدود النمساوية.

