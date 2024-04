شاهد.. مذيعة تايوانية تعيش لحظات مثيرة أثناء الزلزال

أظهر مقطع فيديو لحظات مثيرة عاشتها مذيعة تلفزيونية داخل الأستوديو، بعد أن أدركها الزلزال، الذي ضرب تايوان فجر اليوم الأربعاء الثالث من أبريل/نيسان 2024، أثناء تقديمها نشرة الأخبار.

وأظهر المقطع المذيعة بتلفزيون "آي نيوز" التايواني وهي تتحدث على الهواء مباشرة أثناء بث نشرة الأخبار، وفجأة يخرج تنبيه الزلزال على الشاشة، وبدأت الكاميرا في الاهتزاز.

وبعد ثوانٍ، بدأت جنبات الأستوديو ومصابيح الإضاءة تهتز من حولها بشكل عنيف، فيما بذلت المذيعة قصارى جهدها للحفاظ على هدوئها، وواصلت قراءة الأخبار متشبثة بجهاز العرض الموجود خلفها، قبل أن ينتهي الزلزال وتواصل حديثها مرة أخرى.

وشوهدت المباني تهتز في مقاطع الفيديو التي تم التقاطها خلال الزلزال الذي ضرب العاصمة تايبيه، وانهارت جسور في الجبال نتيجة الانهيار الأرضي الناجم عن الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7.2 ريختر مدينة هوالين قبالة الساحل الشرقي لتايوان، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، كما قتل 5 على الأقل بسبب سقوط الصخور، كما يقول المسؤولون، وأصيب أكثر من 700 شخص في أكبر زلزال يضرب البلاد منذ 25 عاما.

وذكرت السلطات أن الجهود مستمرة لإنقاذ 127 شخصا محاصرين، من بينهم 77 شخصا داخل أنفاق جبل جينوين وتشينغشوي في مقاطعة هوالين، كما تسبب الزلزال أيضا في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أجزاء من البلاد، مخلفا أضرارا مادية جسيمة.

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية كيودو أن أمواج تسونامي بعد الزلزال وصلت إلى شواطئ جزيرتي يوناجوني وإيشيجاكي بالقرب من أوكيناوا.

وأُفيد أنه تم إلغاء الرحلات الجوية، وإخلاء مطار ناها في أوكيناوا، وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هاياشي يوشيماسا أن أنشطة تقييم الأضرار مستمرة في منطقة أوكيناوا بعد الزلزال.

وأكد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) ضرورة إخلاء المناطق الساحلية، بسبب خطر حدوث تسونامي.

وفي يناير/كانون الثاني 2024 ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات المنطقة الوسطى من اليابان، وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي، ونصحت السكان "بالإخلاء فورا إلى مناطق مرتفعة".

