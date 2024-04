خيول فارّة من معسكر للجيش البريطاني تسبب فوضى وإصابات في وسط لندن

تسببت خيول تابعة للجيش البريطاني بإصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح، بعدما هربت من تدريب روتيني -صباح اليوم الأربعاء- وشوهدت تركض في شوارع وسط العاصمة لندن، حيث أحدثت بلبلة واصطدمت بمركبات وسط ذهول المارة، قبل أن تتم السيطرة عليها.

وأظهرت صور تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي حصانين أحدهما أبيض مضرّج بالدماء والآخر أسود، يركضان بسرعة كبيرة في أحد الشوارع، ويتجاوزان دراجة "سكوتر"، قبل أن يصطدما بسيارة أجرة بعد تجاوزهما إشارة المرور الحمراء.

A number of military horses, one of them apparently covered in blood, escaped their keepers and galloped through central London on Wednesday morning during rush hour.

“A number of military working horses became loose during routine exercise this morning. All of the horses have… pic.twitter.com/9E9uQjRfSU

