خيول فارّة من معسكر للجيش البريطاني تسبب فوضى وإصابات في وسط لندن

تسببت خيول تابعة للجيش البريطاني بإصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح، بعدما هربت من تدريب روتيني -صباح اليوم الأربعاء- وشوهدت تركض في شوارع وسط العاصمة لندن، حيث أحدثت بلبلة واصطدمت بمركبات وسط ذهول المارة، قبل أن تتم السيطرة عليها.

وأظهرت صور تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي حصانين أحدهما أبيض مضرّج بالدماء والآخر أسود، يركضان بسرعة كبيرة في أحد الشوارع، ويتجاوزان دراجة "سكوتر"، قبل أن يصطدما بسيارة أجرة بعد تجاوزهما إشارة المرور الحمراء.

A number of military horses, one of them apparently covered in blood, escaped their keepers and galloped through central London on Wednesday morning during rush hour. “A number of military working horses became loose during routine exercise this morning. All of the horses have… pic.twitter.com/9E9uQjRfSU — The Washington Post (@washingtonpost) April 24, 2024

وأعلن ناطق باسم الجيش أن "عددا من خيول الجيش هربت خلال تدريب روتيني صباح اليوم"، موضحا أن "كل الخيول (…) أعيدت إلى المعسكر"، مشيرا إلى "إصابة عدد من الموظفين والخيول"، وأن الكل "يتلقى العلاج الطبي المناسب".

أما هيئات الإسعاف، فأفادت بأنها تدخلت لمساعدة شخص سقط من على حصان بالقرب من قصر باكنغهام، وهي المنطقة التي تقع فيها إسطبلات عدد من الأفواج العسكرية الفخرية، ومن المألوف أن تطوف فيها دوريات للخيّالة.

كما هرعت سيارات الإسعاف إلى 3 مواقع مختلفة ونقلت 4 أشخاص إلى المستشفيات، فيما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن 5 أحصنة شوهدت طليقة في الشوارع، ونقلت عن شهود أن زجاج حافلة وسيارة أجرة قد تحطّمت.

WARNING: Video contains distressing images Two loose horses have been seen running around central London, one of which appeared to be covered in blood. The animals, with saddles and bridles, were seen running on the road near Aldwych. Full story: https://t.co/Jo5SOdaGVS pic.twitter.com/hyDZnwqjXK — Sky News (@SkyNews) April 24, 2024

وروى سائق تاكسي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قائلا "نظرت في المرآة الخلفية ورأيت (الخيول) تصل إلى خلفي مباشرة، وفي تلك اللحظة كنت أقل راكبين جالسين في المقعد الخلفي، لذلك كنت قلقا عليهما … لحسن الحظ أن الأحصنة اتجهت إلى وسط الطريق ومَضت، لكنها كانت تركض بسرعة".

وأوضحت شرطة لندن أنها سيطرت على حصانين في حي لايمهاوس على بعد نحو 8 كيلومترات إلى الشرق من قصر باكنغهام.