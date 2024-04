خيول فارّة من معسكر للجيش البريطاني تسبب فوضى وإصابات في وسط لندن

تسببت خيول تابعة للجيش البريطاني بإصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح، بعدما هربت من تدريب روتيني -صباح اليوم الأربعاء- وشوهدت تركض في شوارع وسط العاصمة لندن، حيث أحدثت بلبلة واصطدمت بمركبات وسط ذهول المارة، قبل أن تتم السيطرة عليها.

وأظهرت صور تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي حصانين أحدهما أبيض مضرّج بالدماء والآخر أسود، يركضان بسرعة كبيرة في أحد الشوارع، ويتجاوزان دراجة "سكوتر"، قبل أن يصطدما بسيارة أجرة بعد تجاوزهما إشارة المرور الحمراء.

وأعلن ناطق باسم الجيش أن "عددا من خيول الجيش هربت خلال تدريب روتيني صباح اليوم"، موضحا أن "كل الخيول (…) أعيدت إلى المعسكر"، مشيرا إلى "إصابة عدد من الموظفين والخيول"، وأن الكل "يتلقى العلاج الطبي المناسب".

أما هيئات الإسعاف، فأفادت بأنها تدخلت لمساعدة شخص سقط من على حصان بالقرب من قصر باكنغهام، وهي المنطقة التي تقع فيها إسطبلات عدد من الأفواج العسكرية الفخرية، ومن المألوف أن تطوف فيها دوريات للخيّالة.

كما هرعت سيارات الإسعاف إلى 3 مواقع مختلفة ونقلت 4 أشخاص إلى المستشفيات، فيما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن 5 أحصنة شوهدت طليقة في الشوارع، ونقلت عن شهود أن زجاج حافلة وسيارة أجرة قد تحطّمت.

WARNING: Video contains distressing images

Two loose horses have been seen running around central London, one of which appeared to be covered in blood.

The animals, with saddles and bridles, were seen running on the road near Aldwych.

Full story: https://t.co/Jo5SOdaGVS pic.twitter.com/hyDZnwqjXK

— Sky News (@SkyNews) April 24, 2024