بحثا عن الظل تحت طائرة حربية.. تمساح يتسلل إلى قاعدة عسكرية أميركية

عثرت عناصر من القوات الجوية الأميركية على تمساح ضخم تسلل إلى قاعدة جوية في ولاية فلوريدا، حيث كان يبحث فيما يبدو عن الظل والراحة تحت عجلات إحدى الطائرات الحربية.

وأظهر مقطع فيديو تمساحا ضخما يبلغ طوله 3 أمتار (10 أقدام) على مدرج المطار في قاعدة ماكديل الجوية التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي، أقصى جنوب شرق الولايات المتحدة.

وبحسب المقطع المنشور على صفحة القاعدة الجوية على فيسبوك، أول أمس الاثنين، يظهر ضباط الحياة البرية وهم يحاولون السيطرة على التمساح أثناء محاولتهم الإمساك به، قبل أن ينجحوا في النهاية في نقله إلى نهر هيلزبورو القريب.

ويعتقد أن التمساح ضل طريقه إلى القاعدة الجوية بعد أن تعرض للترهيب من قبل تمساح ضخم منافس له يدعى "إلفيس" ويعيش في المنطقة.

وبمجرد رؤية التمساح على أرض المطار، استدعى أفراد من القوات الجوية الأميركية ضباطا من لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتجول فيها تمساح في قاعدة القوات الجوية، ففي عام 2018، التقط أحد أفراد مشاة البحرية الأميركية لقطات فيديو لتمساح ضخم يقدر طوله بـ3.6 أمتار (12 قدمًا).

وقال الرقيب المدفعي جيك شيروك في الفيديو: "هذا وحش بكل معنى الكلمة. هذا مثل ديناصور غريب يا رجل".

‘MONSTER’ GATOR: US Marine Corps Gunnery Sergeant Jake Sherrock and his golfing partner were shocked to see a massive alligator walking the course at MacDill Air force Base last week in Tampa, later learning the 12-foot reptile is nicknamed “Elvis” and is well-known in the area. pic.twitter.com/GZfmLjAeMr

— World News Tonight (@ABCWorldNews) September 6, 2018