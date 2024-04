"أنتم سرطان.. ابتعدوا عن إنجلترا".. بريطاني يهاجم سيدات مسلمات في شوارع لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مواطن بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهاجم مجموعة من النساء المسلمات بألفاظ عنصرية أثناء سيرهن في العاصمة لندن.

🚨Community update The Met Police arrested a 55-year-old man on suspicion of racially aggravated public order offences following the abhorrent targeting of Muslim women in Romford over the weekend. Tell MAMA continues to liaise with the Met Police to provide support as we… pic.twitter.com/ZoBXFwnOyw — Tell MAMA UK (@TellMamaUK) April 22, 2024

وأوضح الفيديو صوت النساء اللاتي ارتدت بعضهن الحجاب بينما اقترب منهن رجل أبيض يرتدي نظارات في شارع ساوث ستريت رومفورد، شرقي لندن، وهاجمهن بعبارات عنصرية.

وتتبع تيري يوري البالغ من العمر (55 عاما)، النساء المسلمات في منطقة التسوق المزدحمة، وصرخ بصوت عالٍ وأشار إليهن، بينما حاولن الابتعاد عنه.

URGENT: Help @metpolice identify this sick racist earlier today in Romford! WATCH as this coward physically threatens and subjects a group of women with his vile, horrific, racist and Islamophobic slurs. We stand with them in solidarity! 📢 Internet, please do your thing! 🚨 pic.twitter.com/daY7vaQ3A6 — Redbridge Community Action Group (@RedbridgeAction) April 20, 2024

"مجموعة عمل مجتمع ريدبريدج" أعادت نشر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، ليظهر الرجل في الفيديو، وهو يشتم السيدات اللاتي وصفهن بـ"الخونة المسلمين" قائلا، "اذهبوا أيها الأغبياء. نحن دولة مسيحية. نحن لا نحبكم. أنتم سرطان في بلادنا. نحن لسنا دولة مسلمة".

وبعدما طلبت منه إحدى السيدات أن يتوقف عن مضايقتهن، رد قائلا "إطلاق صواريخ كاتيوشا على إسرائيل، هل تعتقد أن هذا أمر طبيعي؟ لا نريدك هنا. ابتعدي عن إنجلترا".

وكتبت "مجموعة عمل مجتمع ريدبريدج" في منشور على منصة إكس "المشتبه به: تيري يوري، البالغ من العمر (55 عاما)، متهم بالتحرش الديني المتعمد، وسيمثل رهن الاحتجاز أمام محكمة الصلح في تيمز في 22 أبريل/نيسان الجاري".

SUSPECT CHARGED: Terry Eury, aged 55 of Wapping, E1 has been charged with religiously aggravated Intentional harassment He will appear in custody at Thames Magistrates’ Court on the afternoon of 22 April. Well done to the @metpoliceuk 👏👏👏 *PLEASE SHARE WIDELY* — Redbridge Community Action Group (@RedbridgeAction) April 22, 2024

أما شرطة مقاطعة هافرينغ، فقالت بدورها إن يوري لا يزال رهن الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جرائم عنصرية تتعلق بالنظام العام مساء الأحد.

الاعتداء عقب مظاهرة لدعم فلسطين

شاهد العيان وسيم أحمد (55 عاما) قال لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، "أعرف هؤلاء النساء.. لقد صدمت بالطريقة التي حدث بها ذلك، ولكنني لم أصدم في الوقت نفسه. الهجمات المعادية للإسلام ارتفعت بشكل كبير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".

March and demo outside @Barclays Ilford for supporting Israeli genocide. Organised by @PscRedbridge and @twinjenin and supported by @RedbridgeAction and @FORMO_Redbridge amongst others pic.twitter.com/VuUv9lBu1f — Redbridge Community Action Group (@RedbridgeAction) April 20, 2024

وأضاف "يرفض كثير من وزراء الحكومة وحتى (رئيس الوزراء) ريشي سوناك الكشف عن حجم انتشار الإسلاموفوبيا.. النساء أهداف سهلة (للمهاجمين)، وهذا هو الشيء الأكثر حزنا. لم أر أي شخص يتدخل، ربما كان قلقا على سلامتهم، ولكن كل ما عليك فعله هو الصراخ عدة مرات حتى لا تعرض نفسك للخطر. لا أفهم لماذا يقف الناس، ويتركون ذلك يحدث".

من جانبها، أكدت متحدثة باسم شرطة العاصمة لذات الصحيفة في وقت سابق أن الشرطة تحقق في المواجهة "باعتبارها جريمة كراهية".

تزايد حالات الكراهية ضد المسلمين

ووفقا لتقرير أصدرته منظمة "قياس الهجمات ضد المسلمين" المعنية بتوثيق الحوادث المعادية للمسلمين في المملكة المتحدة في فبراير/شباط 2024، فإن حوادث الكراهية زادت بنسبة 335% مقارنة الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2023.

وأضاف التقرير أن أكثر من ألفي حالة معادية للمسلمين تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي يوليو/تموز 2023، أصدرت المنظمة دراسة تحت عنوان "عَقد من الكراهية ضد المسلمين"، أظهرت زيادة مقلقة في حالات الإسلاموفوبيا في بريطانيا خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرة إلى أن "الحالات المؤكدة المتعلقة بالكراهية ضد المسلمين زادت بشكل سنوي".

وقالت المنظمة إنها تلقت أكثر من 20 ألف تقرير من أشخاص بلّغوا عن حوادث إسلاموفوبيا تعرضوا لها خلال العقد الماضي، وساعدت ودعمَت أكثر من 16 ألف حالة لمسلمين واجهوا الكراهية والتعصب.

Cases of anti-Muslim hate ‘have more than doubled’ in a decade https://t.co/bCw0WGhtfR The NEW report from Tell MAMA covering a decade of anti-Muslim hate cases and supporting over 20,000 people can be found HERE: https://t.co/MZT7HpbTDH#AntiMuslimHate #Islamophobia pic.twitter.com/d13nc45Vqh — Tell MAMA UK (@TellMamaUK) July 20, 2023

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت 584 حالة عام 2012، في حين وصل عدد الحالات الموثقة عام 2021 إلى 1212 حالة، وأن الإغلاقات التي أعقَبت انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) "تسببت في تفاقم الترويج للكراهية ضد المسلمين على الإنترنت، حيث سجل عام 2020 أعلى نسبة متعلقة بالإسلاموفوبيا".

ولفتت الدراسة إلى أن حوادث الإسلاموفوبيا عبر العالم بلغت ذروتها بين أعوام 2016 و2017 و2019، وهي الأعوام التي شهدت "مجموعة من الهجمات الإرهابية في المملكة المتحدة، وهجمات كرايست تشيرتش الإرهابية في نيوزيلندا، ونتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ويعود تصاعد الكراهية ضد المسلمين لعدة أسباب أبرزها أنشطة اليمين المتطرف وخطاباته السياسية، والزيادة في الهجمات المعادية للمسلمين في دول مختلفة في العالم.

وقال المجلس البريطاني الإسلامي في منشور على منصة "إكس" إن "البيانات الجديدة الصادمة تظهر ارتفاعا بنسبة 30% في جرائم الكراهية المعادية للإسلام، مما يسلط الضوء على مشكلة خطيرة ومستمرة ومنتشرة في مجتمعنا".

🚨 Shocking new data shows a 30% rise in #Islamophobic hate crime, highlighting a critical, persistent and pervasive issue in our society. The Government must be called to question over the lack of meaningful action in tackling #Islamophobia https://t.co/k69W7gV29H — MCB (@MuslimCouncil) July 21, 2023

وبحسب مكتب الإحصاء البريطاني "أو إن إس"، فإن عدد المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفع بمقدار 1.2 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 ملايين عام 2021.

ويتركز وجود المسلمين في بريطانيا في 5 مدن، بينها برمنغهام وبرادفورد ومانشستر، ويوجد أكثر من 250 مسجدا في المملكة المتحدة.