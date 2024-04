وسط "معركة" حول مكان العرض.. جمال عربية تتجول في شوارع فرنسا

شهدت العاصمة الفرنسية باريس تنظيم موكب كبير للإبل، بمشاركة 50 جملا يمثلون 34 دولة، حيث شاركت الجمال العربية في العرض، إلى جانب حيوانات اللاما والألبكة وأنواع أخرى تزن ما يقرب من 500 كغم.

وتم تنظيم العرض، أمس السبت، في قلعة فينسينس (شرق باريس)، حيث بدأ التجمع الساعة 12 ظهرا في ساحة القلعة، ثم غادر الموكب الساعة الثانية بعد الظهر من شارع مينيميس، وتجول المشاركون في شارعي دوميسنيل وأفانوا.

ووفق منظم الحفل كريستيان شوتل، عمدة بلدة جانفري الصغيرة، فإن "العرض جرى في شارع سان موريس، وانتهى الساعة السادسة مساء عند زاوية شارع سان موريس وطريق دو بارك".

وأشرف شوتل، الذي يرأس أيضا الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبل في فرنسا وأوروبا، على تنظيم الصالون الدولي للجمال والإبل، الذي عُقد في يناير/كانون الثاني عامي 2019 و2022.

Today Paris🇫🇷was alive with colours flags and dozens of camels in a once-in-a-century march. The French Camel Federation🇫🇷 organized the event under the umbrella of the International Camel Organization, and sponsored by Camel Club🇸🇦 & Ministry of Culture🇸🇦 pic.twitter.com/6DE8xajeD6

— فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) April 20, 2024