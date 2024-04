إطلاق أول مسابقة لـ"ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"

أطلقت إحدى منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا أول مسابقة لملكة جمال الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تتنافس عارضات أزياء مصممات بالكامل للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمتها 16 ألف جنيه إسترليني (الجنيه يعادل 1.24 دولارا).

وأحدثت ثورة الذكاء الاصطناعي ضجة كبيرة الآونة الأخيرة خاصة بعد أن بدأت في صياغة النماذج والمؤثرين بدقة متناهية، لكن المثير للاهتمام الآن هو أن هذه العارضات والشخصيات المؤثرة التي أنشأتها هذه التقنية الحديثة سوف تتنافس في مسابقة ملكة جمال بعنوان "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي".

ويشرف على مسابقة "فانفوا ميس أل" Fanvue Miss AI برنامج الجوائز العالمية لمبدعي الذكاء الاصطناعي "وايكا" (WAICA) المخصص للاعتراف بإنجازات منشئي الذكاء الاصطناعي حول العالم.

وبدأت المسابقة بقبول المشاركات اعتبارا من 14 أبريل/نيسان الجاري، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 10 مايو/أيار، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت في وقت لاحق من الشهر.

ووفق قواعد المسابقة التي أعلنتها منصة "فانفوا ورلد أل كرياتور" Fanvue World AI Creator بالشراكة مع "وايكا" فإن اختيار ملكة جمال الذكاء الاصطناعي المصممة بواسطة الحاسوب سيتم بناء على جمالها وتقنياتها ونفوذها على وسائل التواصل واستخدام المصممين لأدوات الذكاء.

وتتنافس سيدات الذكاء الاصطناعي في المسابقة وجها لوجه أمام لجنة من الحكام تضم اثنين من صنع الذكاء الاصطناعي، وهما أيتانا لوبيز وإميلي بيليجريني، اللتان جمع كل منهما مئات الآلاف من المتابعين على وسائل التواصل.

وسينضم إليهما في اللجنة محكمان بشريان هما سالي آن فوسيت مؤرخة المسابقة في بريطانيا، وأندرو بلوخ مستشار العلاقات العامة.

وفي منشور على منصة "إكس" قال بلوخ "يشرفني أن أكون عضوا في لجنة تحكيم "Miss AI" وأن أساعد في تتويج أول ملكة جمال رقمية للعالم.

وأضاف بلوخ "من المتوقع أن تتجاوز قيمة اقتصاد الذكاء الاصطناعي علامة المليار إسترليني هذا العام، وملكة جمال الذكاء الاصطناعي هي المسابقة الأولى لجوائز مبدعي الذكاء الاصطناعي العالمية-جوائز الأوسكار لاقتصاد مبدعي الذكاء الاصطناعي".

وتابع "سيتم الإعلان عن أفضل 10 ملكات جمال للذكاء الاصطناعي في 10 مايو/أيار، مع حفل توزيع الجوائز في وقت لاحق من الشهر. يمكن لمنشئي المحتوى الدخول اعتبارا من اليوم والحصول على مزيد من المعلومات".

I'm honoured to be on the judging panel for Miss AI and helping to crown the world's first digital Miss World 👑 .

The value of the AI economy is expected to exceed the £1billion mark this year, and Miss AI is the first contest of the World AI Creator Awards – the Oscars of the…

— Andrew Bloch (@AndrewBloch) April 13, 2024