ناشطون يتداولون فيديو لكلاب بمطار بغداد ووزارة النقل ترد

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، مدته ثوان معدودة، يظهر مجموعة من الكلاب الشاردة تجوب أرض ومدرج مطار بغداد الدولي على مقربة من الطائرات، وتلاحق سيارات وحافلات بالمطار.

🟡 كلاب سائبة في #مطار_بغداد_الدولي وبين الطائرات وتهاجم سيارات النقل 🟡 لو كان المسؤول عن المطار ( اجنبي ) كان رفض هذه الظاهرة ( القبيحة و المعيبة )#العراق #بغداد pic.twitter.com/fVMOcEvkZU — Husam Altaee (@husam_taee) April 15, 2024

من جانبها، أصدرت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، بيانا نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واع) يوضح تفاصيل الواقعة ويؤكد أن مقطع الفيديو "قديم جدا ويعود لعام 2022".

وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي، للوكالة في إشارة للمقطع، إن "إعادة تداوله مرة أخرى بهدف الإساءة للتطور الحاصل في مطارات العراق ومطار بغداد بالتحديد ولما يشهده المطار من حملة لإعادة ترتيب أوراق المطار والقضاء على الفاسدين".

وأضاف أن الوزارة "مستمرة في عملية تطوير مطارات العراق"، مؤكدا "وضع خطتين لتطوير مطار بغداد".

وفي أبريل/نيسان 2023، تعرض مدير مطار بغداد السابق حسين قاسم خفي لتوبيخ من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام وسائل الإعلام في أثناء جولة في المطار اطلع خلالها على مستوى الخدمات وما يعانيه المسافرون من تعقيدات في الدخول والخروج.

وقال السوداني -في حديثه لمدير المطار- "وين الوزير؟ وين المدير؟ ولكم شنو هالفوضى هذه؟".

السوداني يوبخ أحد المسؤولين بافتتاحه طريق مطار بغداد الدولي: "شنو هالفوضى وين مشتغلين انتم؟" عاجل pic.twitter.com/PSvNwTf9rX — قناة الرابعة – Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) April 29, 2023

وقتها، انتقد السوداني ظاهرة تغيير مواعيد الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي، وعدم الالتزام بالمواقيت الثابتة، بالإضافة إلى أزمة تأخير تسلم بضائع المسافرين، وافتقار الطائرات لوسائل الراحة، مستهجنا عدم معالجة المشكلات رغم كثرة الشكاوى المتواصلة.

وعلى خلفية موقف التوبيخ، قدّم مدير المطار طلبا بإعفائه من منصبه، وهو ما وافقت عليه سلطة الطيران المدني، موجهة بتقديم كتاب شكر وتقدير له لجهوده في خدمة المطار.

ويعد مطار بغداد الدولي المطار الوحيد في العاصمة والأكبر في العراق، ويعود تاريخ إنشائه إلى عامي 1979 و1982، حيث تولت بناءه شركات فرنسية وبريطانية بأكثر من 900 مليون دولار.

وتقدر القدرة الاستيعابية لمطار بغداد بنحو 7.5 ملايين مسافر سنويا، ويحتوي المطار على 3 صالات رئيسية، هي بابل ونينوى وسامراء، وتضم كل قاعة من هذه القاعات 6 جسور متحركة لتوصيل الركاب إلى الطائرات، بالإضافة إلى صالات كبار الزوار والمخصصة للشخصيات المهمة.

وتوقفت أنشطة المطار عقب حرب الخليج الثانية (من الثاني من أغسطس/آب 1990 إلى 28 فبراير/شباط 1991) وفرض الحصار الاقتصادي على العراق باستثناء بعض الرحلات المحلية والإنسانية لنقل الأدوية والغذاء من قبل جمعيات خيرية عالمية.

واحتلت القوات الأميركية المطار في أثناء معركة ضارية عرفت في حينها باسم "معركة المطار"، كما تم تحويل اسمه من مطار صدام إلى مطار بغداد الدولي.

ومنذ عام 2003، وضعت السلطات خطة لتأمين الدخول والخروج من المطار بسبب سوء الوضع الأمني بعد الغزو الأميركي للعراق، حيث يخضع المسافر لعدة مراحل من التفتيش قبل الوصول إلى قاعة المغادرة الرئيسية أو الخروج من المطار.

مشهد الكلاب والحمير يتكرر في المطارات

وتكرر مشهد الكلاب الضالة في المطارات في دول أخرى من بينها السودان، إذ أظهر مقطع فيديو في مايو/أيار 2022، أحد الكلاب الشاردة يجري في مدرج مطار الخرطوم الدولي.

واعتبر أحد الموظفين في المطار مشهد انتشار الكلاب والطيور في مطار الخرطوم الدولي مألوفا ومعتادا قائلا، "زمان كانت الكلاب والطيور تخاف من الصوت، الآن تعودت وأصبحت تطارد الطائرات. الأمر بات يشكل خطورة".

وفي أغسطس/آب 2020، أظهر مقطع فيديو لحظة هرب حمار من صاحبه بشارع المطار بالخرطوم ومحاولته عبور البوابة الخارجية لمطار الخرطوم الدولي.

ومطار الخرطوم الدولي هو أكبر مطار في السودان، ويعد المقر الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية.

وفي عام 2015، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحمار شارد يتجول داخل موقف للسيارات بمطار القاهرة الدولي.

وأظهر الفيديو محاولة عمال النظافة محاصرة الحمار لإبعاده عن المسافرين الذين أظهر بعضهم امتعاضا، في حين ضحك آخرون.