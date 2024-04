بعد دخول تقنين الحشيش حيز التنفيذ بألمانيا.. احتفالات أمام بوابة براندنبورغ

دخل تقنين استهلاك القنب (الحشيش) الذي أقره البرلمان الاتحادي "بوندستاغ" مؤخرا، حيز التنفيذ في ألمانيا اليوم الاثنين.

وسمح مجلس الولايات (بوندسرات) الشهر الماضي بتمرير مشروع القانون الذي أيدته حكومة يسار الوسط برئاسة المستشار أولاف شولتس، ليسمح التشريع التاريخي الذي نوقش لفترة طويلة بحيازة البالغين لما يصل إلى 25 غراما من القنب للاستخدام الشخصي في الأماكن العامة.

كما يسمح التشريع بزراعة 3 شتلات من القنب في المنزل، وحيازة ما يصل إلى 50 غراما للاستخدام الشخصي هناك، لكنه يحظر تدخين الحشيش في الأماكن العامة في المدارس والمرافق الرياضية وعلى مسافة 100 متر من هذه المرافق.

ونجح الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في تمرير التشريع على الرغم من المقاومة الكبيرة من المعارضة والولايات.

وفي فبراير/شباط 2024، أيد البرلمان "البوندستاغ" قانونا جديدا قدمه وزير الصحة للحكومة، في أغسطس/آب 2023، يسمح بالاستخدام الترفيهي للحشيش.

واعتبارا من 1 يوليو/تموز 2024، سيكون الحشيش ـالذي احتدم الجدل بشأنه لسنوات في ألمانياـ متاحا في الأندية المرخصة غير الهادفة للربح والتي لا يزيد عدد أعضائها على 500 عضو، ويجب أن يكونوا جميعا بالغين حيث سيتم السماح لأعضاء النادي فقط باستهلاك إنتاجهم.

وتضاعف عدد البالغين في ألمانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا والذين تناولوا الحشيش مرة واحدة على الأقل في عام 2021 مقارنة بالعقد السابق إلى 25%، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة في 2023.

وقالت الحكومة الألمانية إن الحشيش سيظل غير قانوني بالنسبة للقاصرين ومقيدا للغاية بالنسبة للشباب، مضيفة أن تناول المخدر بالقرب من المدارس والملاعب سيكون غير قانوني.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إن التشريع كان خطوة "مسؤولة" وأفضل من "توجيه الناس إلى السوق السوداء".

وأشاد وزير الصحة كارل لوترباخ بهذه الخطوة في منشور على منصة "إكس" قائلا، "كان استهلاك القنب موجودًا بالفعل بالأمس وأصبح أكثر شيوعًا. الآن يخرج من منطقة المحرمات. وهذا أفضل لمساعدة حقيقية في علاج الإدمان، والوقاية للأطفال والشباب، ومكافحة السوق السوداء، والتي سيكون لها بديل قريبًا".

وفي العاصمة برلين، تجمهر حشد من المحتفلين أمام بوابة براندنبورغ التاريخية بعد منتصف الليل مباشرة، وهم يدخنون لفائف من القنب الحشيش، حاملين لافتات على شكل نبات القنب كتب عليها "لا نريد أن نكون مجرمين!".

The Berliners who gathered in Brandenburg Gate Square that night celebrated the legalization of cannabis in Germany until morning pic.twitter.com/sHI0Pz6Rlx

— RRN (@RRNmedia) April 1, 2024