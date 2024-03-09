القدس المحتلة- دعاء صبحي، فتاة مقدسية مهتمة بالنباتات البرية في جبال فلسطين وتوثق أسماءها واستخداماتها، طورت فكرتها إلى مبادرة سمتها "جبلية"، في إشارة إلى النباتات الجبلية.

تهتم الفتاة بالنباتات وتصورها وتنشرها عبر صفحة باسم مبادرتها على موقع "إنستغرام"، ثم أصبحت تقوم بعمل الجولات للتعرف على النباتات البرية وتوثق عبر صفحتها.

لا تقتصر جولات دعاء على مدينة القدس إنما توثق أيضا نباتات القرى المهجرة خلال نكبة فلسطين عام 1948، ونباتات جبال الضفة الغربية.