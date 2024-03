مات جوعا أثناء رحلة الهجرة.. أسرة سورية تضطر لإلقاء طفلها في البحر

ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن أسرة سورية اضطرت لإلقاء جثة طفلها البالغ من العمر 6 سنوات في البحر بعد وفاته جوعا خلال رحلة الهجرة التي استمرت 10 أيام.

مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص أعلن أن عملية البحث عن جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات ألقيت في البحر من قارب يحمل مهاجرين غير نظاميين إلى قبرص قد تم إلغاؤها الاثنين الماضي، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقالت الشرطة إن الطفل توفي أثناء قيام والديه برحلة من شواطئ سوريا إلى قبرص، حيث ألقى والده جثته في البحر.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندرو "في 29 فبراير/شباط (الماضي) رصدت رادارات الشرطة الساحلية والبحرية قاربًا على بعد نحو 108 كيلومترات قبالة مدينة لارنكا جنوبي قبرص وعلى متنه 36 مهاجرًا غير نظامي".

وأضاف "اعترض الضباط السفينة التي كانت تبحر في ظروف جوية سيئة، وتمكنوا بعد جهد هائل من جمع المهاجرين وإعادتهم إلى بر الأمان، وخلال عملية تسجيل بيانات المهاجرين، تم التعرف على عائلة لديها 4 أطفال حسب أوراقهم، ولكن لم ينزل منها إلا 3 أطفال".

وتابع "عندما سُئل الأب عن مكان الطفل الرابع، أخبر الشرطة أنه قبل يومين من العثور على القارب توفي ابنه البالغ من العمر 6 أعوام بسبب الجوع والظروف القاسية، وقد ألقى بجثة طفله في البحر".

ووفق أندرو "تم في الوقت نفسه إلغاء عملية البحث عن 3 مهاجرين على القارب نفسه، وأفاد الناجون بأنهم تركوا القارب المنكوب بعد أن رصدته شرطة السواحل والبحرية، وحاولوا السباحة بعوامات بدائية الصنع إلى الشاطئ لطلب المساعدة".

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أنه، وفقًا لمصادر مركز تنسيق الإنقاذ المشترك، "تم إبلاغ مركز التنسيق المشترك أن الرجال الثلاثة تركوا القارب، وأن المركز فقد كل الأمل في العثور على أي أفراد".

وقال أندريو إن مهاجريْن آخرين يعالجان حاليًا في مستشفى نيقوسيا العام، أحدهما في حالة حرجة بسبب ارتفاع صوديوم الدم لديه بعد شرب مياه البحر بسبب نفاد المياه الصالحة للشرب.

وحسب التقارير، انطلقت مجموعة المهاجرين غير النظاميين من سوريا، وخلال الرحلة نفد الطعام والوقود، وانقلب القارب إثر تعرضه لعاصفة قوية.

وتم نقل المهاجرين إلى مركز استقبال بورنارا في كوكينوتريميثيا، في حين يواجه مشغل القارب اتهامات بالقتل والتسبب في الوفاة من خلال الإهمال.

ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى من نوعها، ففي عام 2022 أظهر مقطع فيديو لقطات لقارب هجرة في البحر الأبيض المتوسط، حيث ألقى أب سوري جثة ابنه في البحر بعد أن مات جوعا وعطشا بسبب نفاد الطعام والماء.

Footage of a migration boat in the Mediterranean Sea shows a Syrian father throwing his son’s body into the sea after he died of thirst as they also ran out of food and fuel. pic.twitter.com/Dr72DtutjY

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 18, 2022