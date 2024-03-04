شاهد.. لحظات غرق سفينة صيد يابانية في المحيط الهادي

أظهرت مشاهد فيديو تم التقاطها من الجو، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024، أولى لحظات غرق سفينة صيد يابانية قبالة جزر إيزو جنوب جزيرة هونشو اليابانية.

وظهرت في المقطع الذي بثته وسائل إعلام يابانية مروحية تابعة لخفر السواحل الياباني تحاول إنقاذ 24 صيادًا كانوا متشبثين بشدة بسطح سفينة مائلة نصف مغمورة تقصفها أمواج عالية قبالة سلسلة جزر جنوب غرب طوكيو.

وحسب المشاهد، كان أفراد طاقم السفينة يقفون على السطح، بينما كان كل شخص ينتظر دوره في الإنقاذ بينما تم نقل أفراد الطاقم واحدًا تلو الآخر بواسطة المروحية التي تحلق فوقهم.

وتوقفت السفينة فوكوي مارو رقم 8 بسبب عطل في المحرك، مساء الأحد، في مياه المحيط الهادي، بعد حوالي 5 ساعات من مغادرتها ميناء يايزو في وسط اليابان في طريقها إلى أميركا الجنوبية لصيد سمك التونة، وفقا لبيان خفر السواحل.

وقال البيان إن السفينة انجرفت على ما يبدو وسط الأمواج الهائجة وهزتها الرياح القوية، وأرسل القبطان إشارة استغاثة بعد حوالي 5 ساعات، قائلا إن سفينته اصطدمت بالصخور، ولم يعرف على الفور سبب تعطل محرك السفينة وفقدان الطاقة.

وأرسل خفر السواحل 3 سفن دورية و3 طائرات هليكوبتر مع فرق إنقاذ خاصة إلى الموقع الذي جنحت فيه السفينة التي يبلغ طولها 56 مترا (183 قدما) ووزنها 379 طنا شمال جزيرة كوزوشيما، وهي جزء من مجموعة إيزو وعلى بعد حوالي 170 كيلومترا (43 ميلاً) جنوب غرب طوكيو.

وحسب ما نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، "تم العثور على أحد أفراد الطاقم الذي تم إلقاؤه من السفينة المتأرجحة في أمواج البحر الهائجة قبل وصول رجال الإنقاذ ميتًا".

وقال خفر السواحل إن السفينة كانت تقل طاقما من 20 إندونيسيا و5 يابانيين من بينهم قبطانها. تم العثور على الرجل الذي أُلقي في الماء وقد جرفته الأمواج إلى الشاطئ وأعلن وفاته في مستشفى قريب.

وأضافت أنه خلال ساعتين من وصول رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، أبلغتهم السفينة بفقدان أحد أفراد الطاقم. كان المهندس الأول للسفينة وكان رجلاً يابانيًّا يبلغ من العمر 67 عامًا.