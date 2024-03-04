مشاهدة مباراة كريكيت وراء تصادم قطارين.. وزير سكك حديد الهند يكشف أسباب الحادث

قالت السلطات الهندية إن قيام سائقي القطار بمشاهدة لعبة الكريكيت -على الهاتف- كان السبب وراء حادث تصادم قطارين قبل نحو 5 أشهر مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وقال وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو لوكالة أنباء برس ترست إن "سائقي القطار -الذي تجاوز إشارة واصطدم بقطار آخر، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا- كانوا مشتتين لأنهم كانوا يشاهدون لعبة الكريكيت على الهاتف" حسب ما أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية اليوم الاثنين 4 مارس/آذار 2024.

ووقع الحادث المميت في ولاية أندرا براديش على الساحل الجنوبي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما كانت الهند المضيفة تلعب مع إنجلترا خلال النسخة الـ13 من بطولة كأس العالم للكريكيت.

وتعد الكريكيت من أكثر الرياضات شعبية في الهند، التي استضافت وفازت بالعديد من كؤوس العالم لهذه اللعبة.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انطلقت في الهند النسخة الـ13 من بطولة كأس العالم للكريكيت، واستمرت منافساتها على مدار 46 يوما، حيث أقيم النهائي يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بين البلد المضيف وأستراليا وفازت الأخيرة باللقب.

وشارك في هذه البطولة 10 منتخبات، وهي: أفغانستان وأستراليا وبنغلاديش وإنجلترا وهولندا ونيوزيلندا وباكستان وجنوب أفريقيا وسيريلانكا، علاوة على البلد المضيف.

وقال فايشناو "الحالة الأخيرة في ولاية أندرا براديش حدثت بسبب تشتيت انتباه الطيار المحلي ومساعده بسبب مباراة الكريكيت".

وأضاف "نحن الآن نقوم بتركيب أنظمة يمكنها اكتشاف أي إلهاء من هذا القبيل والتأكد من أن سائقي القطارات ومساعديهم يركزون بشكل كامل على تشغيل القطار".

الهند.. شبكة سكك ممتدة وحوادث مروعة

وتمتلك الهند واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم، حيث تنقل حوالي 25 مليون مسافر يوميا عبر شبكة من المسارات على مستوى البلاد تمتد لأكثر من 100 ألف كيلومتر، لكن سجلها في السلامة متفاوت بسبب تقادم بنيتها التحتية.

ووقعت العديد في هذا البلد من حوادث القطارات على مر السنين، كان أسوأها عام 1981 عندما خرج قطار عن مساره أثناء عبوره فوق أحد الجسور وسقط في نهر بولاية بيهار، مما أسفر عن مقتل نحو 800 شخص.

وعام 2010، لقي أكثر من 150 شخصا حتفهم عندما خرج قطار ركاب عن القضبان واصطدم بقطار بضائع قادم في ولاية ويست بنغال شمالي الهند.

وفي يونيو/حزيران 2023، أدى تصادم 3 قطارات قرب بلدة بالاسور ولاية أوديشا شرقي البلاد إلى مقتل ما يقرب من 300 شخص وإصابة نحو 900 آخرين.

وفي فبراير/شباط 2024، قام المسؤولون بطرد مدير محطة سكة حديد و3 موظفين آخرين بعد أن سافر قطار شحن مكون من 50 عربة مسافة 70 كيلومترًا بمفرده وبدون سائق لمدة ساعتين تقريبًا، حسبما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

ووفق شركة السكك الحديدية في الهند، وقعت 34 حادثة سكك خلال عام 2021-2022، وارتفع هذا الرقم إلى 48 حادثة خلال 2022-2023.

وأفاد تقرير حكومي عن سلامة السكك الحديدية (الفترة من 2019-2020) بأن انحرافات القطارات عن القضبان كانت مسؤولة عن 70% من حوادث السكك الحديدية، بينما جاءت حرائق القطارات في المرتبة الثانية بـ14%، والاصطدامات ثالثا 8% من إجمالي الحوادث على التوالي.

وأحصى التقرير 40 حالة خروج عن السكة شملت 33 قطار ركاب و7 قطارات شحن خلال الفترة التي شملها التقرير، من بينها 17 حالة انحراف نجمت بسبب "تشققات وعيوب" في السكك.

وحسب التقرير، حدثت 9 حوادث فقط من حالات الانحراف عن القضبان بسبب عيوب في القطارات.

يذكر أن خطوط السكك الحديدية المصنوعة من المعدن تتمدد خلال أشهر الصيف وتتقلص شتاء بسبب التقلبات في درجات الحرارة، وتحتاج هذه المسارات إلى صيانة منتظمة.