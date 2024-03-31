شاهد.. تكية خاصكي سلطان تطعم فقراء القدس منذ 500 عام

القدس المحتلة- منذ نحو 500 عام تواصل تكية خاصكي سلطان تقديم الوجبات الغذائية لمحتاجيها من قلب البلدة القديمة من مدينة القدس.

يتحدث مشرف التكية للجزيرة نت عن تاريخ التكية وبنائها وتبعيتها قديما وحديثا.

ويوضح بسام أبو لبدة أن مبنى التكية مملوكي، ويبعد أقل من 200 متر عن المسجد الأقصى.

ويشير أبو لبدة إلى أن تمويل التكية سابقا يعتمد على نتاج أراض زراعية مخصصة لها، أما اليوم فتتبع وزارة الأوقاف الأردنية وتحت إشراف لجنة زكاة القدس، وتقدم في رمضان وجبات طعام لأكثر من 500 فرد يوميا.

وتعني "خاصكي سلطان" محبوبة السلطان، وهو لقب أطلق على رسلانة زوجة سليمان القانوني وهي روسية الأصل.