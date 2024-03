رئيس غويانا عرفان علي لصحفي بريطاني: العالم المتقدم منافق ولا يحق له أن يحاضر علينا

شن رئيس جمهورية غويانا محمد عرفان علي هجوما حادا على ما وصفه بـ "نفاق العالم المتقدم" بشأن انبعاثات الكربون في العالم على نطاق واسع، فبدلاً من الإجابة عن أسئلة مذيع هيئة الإذاعة البريطانية، قام بتوبيخه واستجوابه حول تغير المناخ.

وجاء حديث علي خلال مقابلة مع صحفي "بي بي سي" ستيفن ساكور، الذي سأل الرئيس عن معدلات انبعاث الكربون في غويانا أثناء تخطيطها لاستخراج النفط والغاز على طول ساحلها.

وفي مقطع المقابلة الذي انتشر على نطاق واسع، قاطع الرئيس الغوياني الصحفي قائلاً، "ليس لديك الحق في إلقاء محاضرة علي حول تغير المناخ. أنت في جيوب أولئك الذين يدمرون البيئة من خلال الثورة الصناعية وهم الآن يحاضرون علينا".

The BBC's @stephensackur on @BBCHARDtalk i/vs the President of Guyana, Irfaan Ali on exploiting $150b of its oil & gas reserves.

Mr Ali is having none of Sackur's woke, guilt trip nonsense as he points out that his forests store 19.6 gigatonnes of carbon.

"Does that give you… pic.twitter.com/pOeYMcnExY

— David Atherton (@DaveAtherton20) March 31, 2024