رحب بالضيفة الخطأ.. ميقاتي يقع في موقف محرج لدى استقباله رئيسة وزراء إيطاليا

تعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لموقف محرج خلال استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مطار بيروت الدولي، مساء أمس الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، ميقاتي وهو يستقبل ويقبّل إحدى السيدات في الوفد الإيطالي لدى نزولها من الطائرة، معتقدا أنها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وسار معها على السجادة الحمراء.

وبعد ثوان قام أحد المساعدين بتنبيه ميقاتي بأن هذه المرأة ليست نظيرته الإيطالية، ليعود رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سريعا ويقف عند أسفل درج الطائرة مرة أخرى منتظرا ميلوني "الحقيقية" التي خرجت ليستقبلها ميقاتي مجددا بحفاوة.

وفي وقت لاحق، عقد ميقاتي وميلوني محادثات في قصر الحكومة "السراي الكبير" ببيروت في مستهل زيارة الأخيرة لتفقد الكتيبة الايطالية العاملة ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ثم أقام مأدبة عشاء للضيوف.

وليس هذا الموقف المحرج الأول الذي يقع فيه السياسيون، فقبل أيام فقط، أظهر مقطع فيديو نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وهي تصفق دون وعي وتبتسم أثناء ترديد أغنية باللغة الإسبانية أثناء زيارتها جزيرة بورتوريكو، قبل أن تتوقف فجأة عن التصفيق بعد ترجمة كلمات الأغنية لها.

Kamala Harris claps along to a protest song in Puerto Rico — but stops after an aide tells her what it means: "We want to know, Kamala, what did you come here for? … Long live Free Palestine and Haiti too!" pic.twitter.com/ruXTB2Y5tP

وغنى أحد المتظاهرين بالإسبانية في حضور هاريس قائلا "نريد أن نعرف يا كامالا، لماذا أتيت إلى هنا؟ نريد أن نعرف. نائب الرئيس هنا يصنع التاريخ. نريد أن نعرف رأيها في المستعمرة.. فلسطين حرة وهاييتي أيضا"، فأومأت هاريس برأسها وصفقت دون قصد، قبل أن يبلغها أحد المساعدين بما تعنيه الكلمات، لتتوقف عن التصفيق فجأة.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فتعرض بدوره لموقف محرج خلال زيارته للصين في أبريل/نيسان 2023، عندما ارتكب خطأ بروتوكوليا فادحا خلال استقبال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، له في بكين.

وأظهرت مقاطع الفيديو أن ماكرون دسّ يده اليمنى في جيبه لحظة التقاط الصور التذكارية مع الرئيس الصيني شي، قبل أن يستدرك الأمر ويخرج يده من جيبه مع ابتسامة بها إحراج.

وفي أغسطس/آب 2022، تعرض حاكم مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد (57 عاما) لموقف محرج عندما كان يجيب عن أسئلة المراسلين في مؤتمر صحفي حول الرعاية الصحية في المقاطعة، حيث طارت النحلة مباشرة، ودخلت في فمه.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لموقف طريف في مؤتمر المناخ "كوب 27″، عندما بدأ بالقراءة من الخطاب الخطأ، قبل أن يتدارك الموقف ضاحكا ويشرع في إلقاء الخطاب الصحيح.

واستهلّ غوتيريش كلمته قائلا "العالم يخسر السباق في مواجهة أزمة المناخ، لكنني متفائل بوجودكم، إنكم لا تتوانون في مساءلة صناع القرار"، قبل أن يتوقف في حيرة ويتصفح الأوراق أمامه، ليقول ضاحكًا "أعتقد أنهم أعطوني الخطاب الخطأ"، وصفق الحاضرون في القاعة بينما أحضر خطابه الصحيح.

UN's Guterres at COP27: "The world is losing the race against the climate crisis, but I'm hopeful because of you." (checks notes)

"I think that I was given the wrong speech" https://t.co/PS7AihEYdr pic.twitter.com/AAOQ2zkqpD

— Bloomberg Originals (@bbgoriginals) November 10, 2022