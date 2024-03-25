حرب البيض.. أغرب العادات الرمضانية في باكستان

تتغير مظاهر الحياة في شوارع باكستان عند دخول شهر رمضان المبارك رغم تعدد العرقيات في هذا البلد ذي الغالبية المسلمة، وتظهر عادات خاصة بهذا الشهر الفضيل من أغربها على الإطلاق "حرب البيض".

بموجب هذه العادة، تندلع حرب بين جنود أسلحتهم البيض المسلوق الملون بألوان زاهية، وهي لعبة قديمة ذات شعبية كبيرة وتعتمد قوانينها على إمساك أحد المتسابقين الشباب ببيضة مسلوقة، حيث يضرب بها الأخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها، ليتأهل المتسابق للمرحلة التالية.

هذه اللعبة تبدأ في المساء لإبقاء الناس مستيقظين حتى موعد السحور في كل ليلة من ليالي رمضان.

وتمارس لعبة حرب البيض منذ أجيال في باكستان، ومن أبرز المدن الباكستانية التي تشتهر بها مدينة بيشاور، كما تعد تجارة رابحة لبائعي البيض في شهر رمضان المبارك.