فيديو.. "خود وأعطي" مبادرة مقدسية لمساعدة العائلات المحتاجة

القدس المحتلة- قبل خمس سنوات بدأ المقدسي رائد الدويك توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في مساعدة العائلات المحتاجة من خلال مبادرة أطلق عليها "خود وأعطي" تحولت لاحقا إلى جمعية خيرية بالاسم ذاته.

يقول الدويك الذي يعمل في مجال أنظمة "جي بي إس" (GPS) للسيارات إن المبادرة تمكنت من الوصول إلى آلاف الأسر المحتاجة في الضفة الغربية والقدس.

وذكر أن المبادرة تنشر ظروف العائلات واحتياجاتها عبر مواقع التواصل، ليتم التواصل معها مباشرة من قبل المتبرعين، أو من خلال متطوعي فريق "خود وأعطي".

ولفت إلى أن 99% من المتبرعين للمبادرة هم من القدس، مشيرا إلى مهام محددة لكل عضو في فريق المتطوعين.