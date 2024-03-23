لباس مراد وأكياس البركة.. عادات رمضانية غريبة في إيران

يختلف شهر رمضان في إيران عن بقية الدول الإسلامية بسبب وجود التنوع القومي والعرقي فيها، ومن العادات الغريبة والمختلفة لديهم هو لباس مراد وأكياس البركة.

ففي يوم 27 من رمضان وفي بعض المدن الإيرانية كانت النساء وما زلن يجتمعن في مساجد الحي حتى يبدأن خياطة "لباس مراد وأكياس البركة" بين صلاتي الظهر والعصر في هذا اليوم الرمضاني، حيث يعتقدن أن هناك سرا في اللباس المحيك يوم 27 من رمضان، وإذا ارتدته الفتيات العازبات فسيزيد حظهن بالزواج، وإذا لبسه المريض فسيشفى وإذا لبسه المحتاج فسيفك كربه.

ويخطن أكياس البركة لوضع النقود فيها، ويعتقدن أن أي نقود تدخل الكيس سيضاعفها الله ويبارك فيها.

وكانت لكل منطقة في إيران عادات فريدة في هذا الشهر الفضيل التي نسيت مع مرور الوقت، لكن لباس مراد وأكياس البركة بقيت عادة رمضانية مستمرة حتى يومنا هذا.