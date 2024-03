7 دول فقط تلبي معايير جودة الهواء وبنغلاديش الأكثر تلوثا في العالم

كشف تقرير لمنظمة "آي كيو إير" السويسرية لجودة الهواء عن تلبية 7 دول فقط في العالم لمعايير جودة الهواء، فيما صنفت بنغلاديش الدولة الأكثر تلوثا في العالم.

وقال التقرير إن معدلات تلوث الهواء القاتل تفاقمت بالتزامن مع انتعاش النشاط الاقتصادي في بعض الأماكن، محذرا في الوقت نفسه من تأثير الهواء السام لدخان حرائق الغابات.

وأضاف، "من بين 134 دولة ومنطقة شملها التقرير، 7 (دول) فقط هي أستراليا وإستونيا وفنلندا وغرينادا وأيسلندا وموريشيوس ونيوزيلندا، تفي بالحد الأقصى لتوجيهات منظمة الصحة العالمية للجسيمات الصغيرة المحمولة بالهواء التي تطردها السيارات والشاحنات والمنشآت الصناعية".

كما أوضحت "آي كيو إير" أن "الغالبية العظمى من البلدان تفشل في تلبية هذا المعيار فيما يتعلق بجسيمات "بي إم 2.5″، وهو نوع من البقع المجهرية من السخام التي يقل عرضها عن شعرة الإنسان، والتي يمكن أن تسبب عددًا لا يحصى من المشاكل الصحية والوفيات عند استنشاقها، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس".

ورغم اعتراف المنظمة السويسرية التي تستمد بيانات من أكثر من 30 ألف محطة مراقبة حول العالم بأن هواء العالم أصبح عمومًا أنظف بكثير مما كان عليه في معظم القرن الماضي، فإنها قالت "لا تزال هناك أماكن تكون فيها مستويات التلوث خطيرة بشكل خاص".

وبحسب التقرير، فإن الدول الأكثر تلوثا في العالم جاءت على النحو التالي:

وتجاوزت 124 دولة في العالم من إجمالي 134 دولة ومنطقة شملها التقرير، القيمة التوجيهية السنوية لمنظمة الصحة العالمية البالغة 5 ميكروغرامات/3، فيما يتعلق بجسيمات "بي إم 2.5".

أما على صعيد المدن الأكثر تلوثا في عام 2023، فكانت منطقة وسط وجنوب آسيا موطنًا للمدن الـ10 الأكثر تلوثًا في العالم، حيث جاءت على النحو التالي:

