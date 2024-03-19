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التقطتها كيت في 2022.. وكالة كبيرة تكشف تعديل صورة للملكة إليزابيث

British Royal Family marks Late Queen Elizabeth's 97th Birthday ©The Princess of Wales
وكالة "غيتي" أكدت أن صورة الملكة إليزابيث الثانية مع أحفادها تم التلاعب في بعض تفاصيلها (الصحافة البريطانية)
أحمد جودة
19/3/2024

بعد أيام من اعتراف أميرة ويلز كيت ميدلتون بتعديل صورة نشرتها وكالات الأنباء، كشفت وكالة صور عالمية أن صورة الملكة إليزابيث الثانية مع أحفادها التي نشرها قصر باكنغهام العام الماضي، تم التلاعب في بعض تفاصيلها أيضا.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت أن الصورة التي تمت مشاركتها في أبريل/نيسان 2023، بمناسبة عيد الميلاد الـ97 للملكة الراحلة، كانت كيت ميدلتون قد التقطتها في أغسطس/آب 2022، أي قبل أسابيع فقط من وفاة الملكة.

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وتظهر الملكة الراحلة في الصورة جالسة إلى جانب أبناء الأمير وليام وكيت؛ الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، وأبناء عمومتهم الملكيين الليدي لويز ماونتباتن وندسور، وجيمس، وإيرل ويسيكس، ولينا تيندال، وإيسلا فيليبس، وميا تيندال ولوكاس تيندال وسافانا فيليبس على أريكة خضراء.

***داخليه**** British Royal Family marks Late Queen Elizabeth's 97th Birthday ©The Princess of Wales
صورة للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث مع أحفادها قيل إنه جرى تعديلها (الصحافة البريطانية)

وسلط التقرير الضوء على العديد من التناقضات في الصورة، بما في ذلك عدم التطابق في تنورة الترتان التي ارتدتها الملكة الراحلة بالإضافة إلى البقع السوداء خلف الأميرين جورج ولويس، وهو ما يشير إلى التعديل.

ورغم أن الصورة كانت علنية ومنشورة بوسائل الإعلام منذ نحو عام، فإن وكالة "غيتي" للصور أشارت إلى أن "الصورة تم تحسينها رقميا من قبل المصدر"، حسبما قال متحدث باسم وكالة الصور لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر/أيلول 2022، عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال بأسكتلندا، بعد أن تبوأت العرش لمدة قياسية بلغت 70 عاما، وخلفها ابنها الأكبر تشارلز (75 عاما).

كريستوفر بوزي أول من شكك في الصورة

وأثيرت الشكوك حول الصورة لأول مرة العام الماضي من قبل خبير التكنولوجيا الأميركي كريستوفر بوزي، الذي قال إنه يعتقد أنها تم تعديلها باستخدام برنامج "فوتوشوب"، وتعرض وقتها لهجوم.

وبعد تأكيد وكالة "غيتي" العالمية شكوكه، علق بوزي عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا: "تتحدث صحيفة ذا غارديان الآن عن صورة أخرى تم التلاعب بها من قبل كيت ميدلتون الملقبة بأميرة ويلز. هاجموني سابقا لانتقادي الصورة. لقد كنت على حق… مرة أخرى".

وفي 11 مارس/آذار الجاري عندما أثيرت قصة صورة عيد الأم المعدلة من قبل كيت، كتب بوزي قائلا: "هل تذكرون العام الماضي عندما أثيرت ضجة بالإشارة إلى أن صورة الملكة مع أحفادها تم تعديلها بفوتوشوب؟ حسنا… لقد تم ضبطهم وهم يفعلون ذلك مرة أخرى. حذفت عدة وكالات الصور العالمية الصورة، واعتذرت كيت".

وأبدى بوزي تعجبه من استخدام بعض وسائل الإعلام صورا قديمة لكيت ووليام والترويج لها على أنها حديثة قائلا: "لماذا تستخدم (بايج سيكس) صورا من العام الماضي وتجعل الناس يعتقدون أن الصور حديثة؟".

وقال في منشور آخر: "اسمحوا لي أن أرى إذا كنت أفهم هذا بشكل صحيح. إذن، هذه الصور التقطت في نهاية هذا الأسبوع؟ أم… ربما عليكم يا رفاق أن تنسقوا بشكل أفضل لأن طرفي بنطال كيت لا يبدوان متماثلين؟".

 

صورة عيد الأم المعدلة واعتذار أميرة ويلز

ويأتي الجدل الأخير في وقت تواجه فيه أميرة ويلز (42 عاما) عاصفة من التكهنات حول صحتها وغضبا بشأن صورة عائلية معدلة نشرها قصر كنسينغتون في عيد الأم بالمملكة المتحدة في العاشر من مارس/آذار الجاري.

The Princess of Wales and her children (The Prince of Wales/PA)

واضطرت وكالات أنباء عالمية إلى سحبها لاحقا، بسبب مخاوف من أن يكون قد تم التلاعب بها، قبل أن تقدم الأميرة لاحقا اعتذارا علنيا وتعترف أنها قامت بتعديل الصورة.

ورغم اعترافها بتحرير الصورة واعتذارها عن ذلك، لم توضح الأميرة ما التعديلات التي تم إجراؤها، وقال قصر كنسينغتون في لندن إنه لن يعيد إصدار الصورة الأصلية غير المحررة.

وأدى غياب كيت عن أعين الناس منذ خضوعها لعملية جراحية في يناير/كانون الثاني 2024 إلى عاصفة من نظريات المؤامرة الجامحة على وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت هذه الشائعات مع غياب أميرة ويلز عن احتفالات عيد القديس باتريك أول أمس الأحد، رغم أنها لم تغب عنها طيلة سنوات.

وفيما بدا أنه رد على الشائعات المتزايدة ظهرت أميرة ويلز مع زوجها الأمير وليام السبت الماضي، في متجر لأحد المزارع القريبة من قصر وندسور، ووفقا لشهود عيان، "بدت كيت سعيدة ومرتاحة وبحالة صحية جيدة" أثناء النزهة.

ونُشرت مساء الاثنين 18 مارس/آذار 2024 لقطات جديدة لأميرة ويلز بدت فيها مبتسمة إلى جانب زوجها الأمير وليام في سوق للمزارعين بوندسور غرب العاصمة لندن.

وأرفقت صحيفة "صن" البريطانية الصورة برسالة موجهة للأميرة جاء فيها، "سعداء برؤيتك كيت"، مشيرة إلى أن كيت ووليام حضرا أيضا الأحد نشاطا رياضيا شارك فيه أطفالهما الثلاثة جورج وشارلوت ولوي.

وشكك بوزي أيضا في صحة الفيديو الجديد لكيت قائلا: "كيت الجديدة أصغر سنا، وأنحف، وأطول، وأسرع".

وقارن بوزي بين شكل وملامح كيت في ديسمبر/كانون الأول 2023، وفي مارس/آذار 2024 متهما مصور المقطع بالتزييف.

وفي منشور آخر، سعى بوزي لإثبات صحة شكوكه، قائلا: "وجه كيت الجديدة أنحف بكثير من وجه كيت في وقت سابق من هذا الشهر. كيف تحمل كيت الجديدة الأغراض وتمشي بسرعة لكنهم قالوا إنها تتعافى؟ إذا كانت القصة غير مناسبة، فهي ليست شرعية".

المصدر : الجزيرة + الصحافة البريطانية