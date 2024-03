قلق حول مصير أميرة ويلز كيت ميدلتون.. وأحاديث عن إعلان ملكي مهم

أثار غياب أميرة ويلز كيت ميدلتون منذ خضوعها لعملية جراحية في يناير/كانون الثاني 2024، عاصفة من التكهنات ونظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها شوهدت مع الأمير وليام في متجر لأحد المزارع القريبة من وندسور أول أمس السبت.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن شاهد عيان، قوله "بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولها، ذهلت لرؤيتهما هناك. كانت كيت تتسوق مع وليام وبدت سعيدة وبدت في حالة جيدة. لم يكن الأطفال معهم، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر".

لكن يبدو أن هذا الظهور لم يفلح في تهدئة الشائعات، لا سيما بعد غياب أميرة ويلز عن احتفالات عيد القديس باتريك أمس الأحد، رغم أنها لم تغب عنها طيلة سنوات.

وتشغل ميدلتون الرأي العام في بريطانيا منذ نشر قصر كنسينغتون صورة عائلية في عيد الأم في العاشر من مارس/آذار الجاري، اضطرت وكالات أنباء عالمية إلى سحبها لاحقا، بسبب مخاوف من أن يكون قد تم التلاعب بها، قبل أن تقدم الأميرة لاحقا اعتذارا علنيا وتعترف أنها قامت بتعديل الصورة.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024