شاهد.. شاب مقدسي ينشئ مركزا لدعم مشاريع الشباب

القدس المحتلة- شكلت حالة الركود التي عاشتها مدينة القدس المحتلة إبان فترة انتشار فيروس كورونا عام 2020 حافزا للشاب والريادي المقدسي إيهاب الريّس للتفكير بمشروع يأخذ بأيدي شباب القدس نحو مشاريعهم الخاصة، فأنشأ مركز "سراي".

يقول الريس إن مركز "سراي" هو الأول من نوعه في القدس ويهدف إلى تطوير شباب القدس وجعلهم قادرين على فتح مشاريعهم، خاصة في مجال المبيعات وعالم الطهي.

وذكر من مجالات عمل مركزه التدريب والتطوير ودورات استشارات مجانية لشباب القدس.

يأخذ الريادي المقدسي متابعي الجزيرة نت في جولة داخل المركز ويشرح طبيعة عمله وأهدافه.