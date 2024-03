نائم لم يوقظه التصفيق.. مغربية تلقي كلمة بالأمم المتحدة حاملة رضيعها

أظهر مقطع فيديو البرلمانية المغربية فاطمة زوكاغ وهي تحمل رضيعها أثناء إلقائها كلمة في الأمم المتحدة، في حدث لا يتكرر كثيرا في مثل هذه المحافل الدولية.

وجاءت الكلمة ضمن أعمال الدورة الـ68 للجنة المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 11 إلى 22 مارس/آذار الجاري.

وأظهر المقطع النائبة وهي تحمل رضيعها النائم، حيث استمرت كلمة الأم دقيقتين و40 ثانية، وظل الرضيع نائما لم يوقظه حتى تصفيق الحضور حين انتهت الكلمة.

وقالت فاطمة، وهي برلمانية عن كتلة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن المغرب قام بخطوات عدة في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وأضافت أن المملكة في إطار الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، أكدت على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات عامة.

وتابعت أنه في هذا الإطار، تم إنشاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز (حكومية لتحسين وضع النساء)، واعتماد القوانين التي تسعى إلى تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالانتخابات.

وفي عام 2018، كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردن هي أول زعيمة عالمية تحمل طفلتها، نيفي تي أروها، البالغة من العمر 3 أشهر، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

I cannot stress how much the @UN – and the governments that comprise it – need this. https://t.co/d9NHkms96R

— Samantha Power (@SamanthaJPower) September 25, 2018