شاهد.. انفجار أول صاروخ ياياني "خاص" بعد 5 ثوان من إطلاقه

انفجر صاروخ ياباني يتبع لشركة خاصة ويحمل قمرا صناعيا حكوميا، فجر اليوم الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، بعد لحظات من إطلاقه في منطقة واكاياما الساحلية (غرب اليابان)، وهو ما يمثل انتكاسة لتطلعات "سبيس وان" في أن تصبح أول شركة يابانية خاصة تضع قمرا صناعيا في المدار.

وانفجر الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب في الجو بعد نحو 5 ثوان من إطلاقه، ما أدى إلى تصاعد دخان أبيض حول المنطقة الجبلية النائية مع تصاعد ألسنة اللهب البرتقالية على الأرض، حسبما أظهرت لقطات حية.

وسقط الحطام المحترق على المنحدرات المحيطة بمنصة الإطلاق، بينما بدأت سيارات الإطفاء في رش المياه في مشاهد درامية شاهدها مئات المتفرجين المتجمعين في مناطق المشاهدة العامة بما في ذلك الواجهة البحرية القريبة.

وقالت وكالة أنباء "كيودو نيوز" اليابانية: "فشل صاروخ الشركة كايروس (يعني اسمه باليونانية القديمة الوقت المناسب) الذي يبلغ طوله 18 مترا ويزن حوالي 23 طنا عند إطلاقه من ميناء الفضاء كيي في بلدة كوشيموتو بمحافظة واكاياما، وهو أول موقع إطلاق تجاري في اليابان".

وتم إرسال رجال الإطفاء المحليين إلى مكان الحادث، في حين قالت الشرطة إنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.

