فطور وسحور غزة.. مياه وبقايا معكرونة مخلوطة بالرمال

تتواصل مآسي الفلسطينيين في قطاع غزة مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تعاني آلاف الأسر والعائلات لتوفير وجبات الفطور والسحور في ظل شح المواد الغذائية والمساعدات التي تقدم بمراكز إيواء النازحين في رفح جنوبي القطاع.

ونشر الصحفي الفلسطيني حمودة شاهين مقطع فيديو يوثق حديثا مؤثرا لمسن فلسطيني قال إنه تسحر وأفطر أول أيام رمضان على ماء فقط.

وأضاف المسن "أنا مريض بالسكر والضغط والقلب وعندي إعاقة في يدي وابني الأكبر مصاب منذ سنوات وابني الصغير أصيب أيضا في هذه الحرب وفقدت 93 شهيدا من عائلتي في الحرب ولا أستطيع الركض للحصول على وجبات المساعدات".

وتابع، "عايشين برحمة من الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمنا بهذه المحنة، هذه محنة وليست ابتلاء".

لم يكن المسن الفلسطيني وحده هو من تسحر وأفطر على المياه فقط، إذ كتب الصحفي أنس الشريف قائلا، "صوما مقبولا وإفطارا شهيا.. الحمد الله على نعمة الماء سحورا وفطورا".

وأضاف في منشور آخر على منصة "إكس" -"تويتر" سابقا- "وقت السحور تحاول البحث عن طعام وأنت تعرف أنه لا يوجد لكن تحاول تواسي نفسك".

وعشية رمضان وثق الصحفي الفلسطيني مشهدا من خيبة أمل كبيرة تعرض لها مواطنون بعد تجمعهم بالآلاف في أقصى شمال غزة للحصول على مساعدات جوية سقطت بالقرب من مستوطنة زيكيم.

فبعد أن كافح المواطنون للوصول إلى المكان وعرّضوا أنفسهم للخطر، فوجئوا بأن معظم هذه المساعدات عبارة عن زجاجات مياه وأكياس فارغة.

Great disappointment among citizens after they gathered in the thousands in the northernmost area of ​​Gaza to obtain aid by air that fell near the Zikim settlement.

After the citizens struggled to reach the place and exposed themselves to danger, they were shocked that most of… pic.twitter.com/HOpmEg6Ipr

