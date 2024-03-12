بعد شكاوى انتهاك الخصوصية.. "إير بي إن بي" تحظر كاميرات المراقبة في أماكن الإقامة

قررت إدارة شركة "إير بي إن بي" (Airbnb) حظر كاميرات المراقبة داخل أماكن الإقامة المستأجرة عبر موقعها حماية لخصوصية زبائنها.

وكانت المنصة المتخصصة في تأجير الغرف والشقق والبيوت تسمح سابقا بكاميرات المراقبة في الغرف المشتركة كالممرات أو غرف المعيشة، إذا كانت ظاهرة بشكل واضح.

لكن عددا من الزبائن اشتكوا عبر منصات التواصل الاجتماعي من وجود كاميرات مراقبة مخبأة في منازلهم، أو في أماكن يُفترض أن تُحترم فيها الخصوصية.

وأشارت الشركة -التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا- في منشور عبر موقعها الإلكتروني أمس الاثنين 11 مارس/آذار 2024 إلى أن "هذا التحديث يأتي في إطار جهود المنصة لترشيد سياستها المتعلقة بكاميرات المراقبة والأجهزة الأخرى، وتاليا حماية خصوصية المضيفين والمسافرين"، على أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ في 30 أبريل/نيسان المقبل، مع تشديد القواعد المتعلقة بكاميرات المراقبة الخارجية أيضا.

ونقل المنشور عن المسؤول في "إير بي إن بي" جونيبر داونز قوله إن "هدفنا من خلال هذه القواعد الجديدة هو توفير مزيد من الوضوح لزبائننا بشأن ما يمكنهم توقّعه عبر إير بي إن بي".

وأوضحت الشركة أنها ستواصل السماح بالكاميرات الموجودة على أجراس الأبواب وأجهزة قياس شدة الصوت لحماية أماكن السكن.

أما فيما يخص الكاميرات الخارجية، فسيكون إلزاميا الإعلان عن وجودها وموقعها قبل أي تأكيد للحجز، ولن تكون مسموحة في أماكن معينة كالحمامات الخارجية المغلقة أو غرف الساونا، وفق الشركة.