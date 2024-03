كيت ميدلتون تعتذر عن صورة عائلية معدلة حذفتها وكالات الأنباء

اعتذرت أميرة "ويلز" كيت ميدلتون عن "الارتباك" الذي تسببت به صورة عائلية نشرها قصر كنسينغتون بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة، ثم حذفها إثر شكوك بشأن خضوعها لتلاعب رقمي في بعض تفاصيلها.

وقالت ميدلتون في بيان نشر على منصة "إكس" اليوم الاثنين "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بإجراء تجارب التحرير. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس. أتمنى أن يكون كل من يحتفل بعيد الأم سعيدًا جدًا".

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024