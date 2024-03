شاهد.. فيضانات تضرب آسيا وأوروبا وتخلّف قتلى وآلاف المشردين

ضربت فيضانات واسعة عددا من دول العالم في الساعات القليلة الماضية، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين ونزوح آلاف الأشخاص من منازلهم، بالإضافة إلى غرق المئات من السيارات.

وشملت الفيضانات عدة دول في قارة آسيا مثل إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كما وصلت إلى بلدان أخرى في قارة أوروبا مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وجبال الألب في سويسرا.

وأصدرت المراكز الوطنية للأرصاد العمانية والإماراتية إنذارا مبكرا لبدء هطول أمطار غزيرة ومتوسطة ومتفاوتة، وطالبت بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية.

وأظهرت مشاهد مصورة تعرض شوارع مدينة دبي الإماراتية لأمطار وفيضانات شديدة تأثرا بمنخفض الهند الموسمي الذي ضرب المنطقة مؤخرا.

وقالت اليوم الأحد صحيفة "الإمارات اليوم" إن شرطة الشارقة أعلنت إغلاق بعض الأنفاق والطرق حتى انتهاء الحالة الجوية.

ودعت شرطة الشارقة السائقين لتوخي الحيطة والحذر، واتخاذ الطرق البديلة خلال وقت الإغلاق، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود حفاظا على سلامتهم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن تتأثر الدولة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري بمنخفض الهند الموسمي تدريجيا، خصوصا في المناطق الشرقية، لاسيما الجبلية منها، مما يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية ورعدية ممطرة.

وفي فبراير/شباط الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في إحداث دمار على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مما أدى إلى غمر المنازل بمياه الفيضانات.

وفي عام 2022، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن سقوط 7 قتلى من الجنسيات الآسيوية جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد.

حينها، نقلت الحكومة حوالي 4 آلاف شخص إلى ملاجئ مؤقتة في مناطق الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، حيث قالت السلطات إن الأمطار التي ضربت الفجيرة هي الأغزر في تاريخ المنطقة منذ 30 عاما.

ومنذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، ضربت السيول عدة محافظات في شمال شرق وجنوب شرق سلطنة عمان، وألحقت أضرارا ببعض المنازل.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية العمانية أعلنت قبل أيام عن منخفض جوي أطلقت عليه "أخدود الريان"، ونفذ طيران الشرطة فجر اليوم الأحد، بالتعاون مع فريق الدفاع المدني والإسعاف، عملية إنقاذ لعدد من العالقين في ممرات الأودية والسيول بعمان.

وتداول ناشطون عمانيون لقطات مصورة، تظهر تدفق مياه السيول والأودية ودخولها لبعض الأسواق، مما أدى إلى جرف ممتلكات المواطنين، كما أظهرت مقاطع أخرى سيولا جارفة بعدد من المدن.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن ولاية عبري سجلت أعلى كمية أمطار بلغت 110 ملم، ثم ولاية خصب بـ90 ملم، وولايتي سناو وآدم بـ80 ملم خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس/آذار الجاري جرّاء الحالة الجوية التي تتأثر بها البلاد.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت السلطات العمانية تعليق التعليم في بعض محافظات البلاد نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وتمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الشرقية من إنقاذ شخص احتجز بداخل مركبه في مجرى أحد الأودية بولاية إبراء.

وفي إندونيسيا، قال مسؤولون إن جزيرة سومطرة شهدت فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أدت إلى مقتل 21 شخصا على الأقل وفقدان 7 آخرين.

وقال رئيس الوكالة المحلية لإدارة الكوارث دوني يسريزال اليوم الأحد إن 80 ألف شخص فروا إلى ملجأ حكومي مؤقت بعد أن دفنت الفيضانات والانهيارات الأرضية 14 منزلا، في وقت غمرت فيه المياه 20 ألف منزل حتى الأسطح.

