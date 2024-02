بريطاني يناشد الزبائن في متجر بمانشستر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

بريطانيا- تداولت حركات داعمة لفلسطين مقطع فيديو لناشط يحمل مكبر صوت في أحد متاجر سينسبري بمدينة مانشستر البريطانية، لتوعية الزبائن بعدم شراء المنتجات الإسرائيلية أو العلامات التجارية الداعمة للاحتلال.

وبدأ في سرد المنتجات وتعريف مصدرها، فمثلًا ثمار الأفوكادو تأتي من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. وطالب الناشط المشترين بمراجعة الملصقات ومعرفة مصدر كل سلعة، والتأكد كيلا تكون مشترياتهم سببًا في دعم الإبادة الجماعية في غزة.

Customer Announcement at Sainsbury’s

“Please do not buy Israeli produce if you are opposed to the massacres in Gaza and the ethnic cleansing” #BoycottIsraeliAparthied #BDS pic.twitter.com/2UNWQE55qR

