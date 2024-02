لدفاعه عن فلسطين.. مذيع بريطاني يطرد ناشطا يساريا من الأستوديو

أظهر مقطع فيديو قيام المذيع البريطاني الشهير مايكل جيمس ويل بطرد ضيفه الناشط السياسي والنقابي البارز ستيف هيدلي، من الأستوديو بسبب هجومه على إسرائيل أثناء البرنامج.

هيدلي مساعد الرئيس السابق للاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل في بريطانيا المعروف باسم (RMT)، دافع عن الشعب الفلسطيني بحماس، متهما إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

وقال هيدلي الذي حضر إلى أستوديو اللقاء مرتديا الكوفية الفلسطينية، "إن الحكومة الإسرائيلية تُعرض أمام العالم لأن الجميع أدرك أن هناك إبادة جماعية تحدث".

وتابع الناشط السياسي المعروف بتوجهه اليساري "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة فاشية، أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة إرهابية" ليقاطعه ويل قائلا "هي حكومة ديمقراطية، لا لن أقبل بهذا، هذا غير مقبول، إذا كنت تريد التحدث بسخافات، اذهب وتحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية، أو مكان آخر".

ليسأله هيدلي "ماذا عن حرية التعبير جيمس؟ ما أقوله لك إنني أدين الإرهاب سواء جاء من حماس أو من الحكومة الإسرائيلية، أم أن الحديث عن إرهاب حماس هو الحسن لكن عن إرهاب الحكومة الإسرائيلية غير ذلك؟ إنها حرب أليس كذلك".

كلام هيدلي أثار غصب ويل الذي رد قائلا "أنت تتحدث عن هراء"، ليقاطعه هيدلي قائلا "أنا لا أتحدث عن هراء. الشعب الفلسطيني شعب محتل وله الحق في الدفاع عن نفسه".

وواصل هيدلي الحديث قائلا "حماس لم تكن موجودة عندما بدأ الصراع في غزة في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث تأسست الحركة عام 1987، وفلسطين كانت محتلة". ثم خاطب هيدلي زميل ويل في البرنامج وزميله آش غولد قائلا "بريطانيا دولة إرهابية، أليس كذلك آش؟ هذا هو الواقع. بريطانيا دولة إرهابية، وأميركا دولة إرهابية، وإسرائيل دولة إرهابية".

