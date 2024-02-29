شاهد.. ركاب يوثقون لحظات مرعبة قبل سقوط مروحيتهم في كولومبيا

تحطمت مروحية بجانب ناطحة سحاب بمدينة ميدين في كولومبيا، بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما فقد قائد الرحلة السياحية السيطرة على الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو لحظات الذعر داخل مروحية من طراز "بيل 206" أثناء سقوطها نحو الأرض، بينما قام الركاب بإجراء مكالماتهم الهاتفية الأخيرة قبل أن يتمكن الأشخاص الستة الذين كانوا على متن المروحية من النجاة بأعجوبة رغم شدة الحادث.

#VIRAL | Ocupantes del helicóptero 🚁 que se accidentó ayer en #Medellín, difundieron video del accidente PERO desde el INTERIOR de la aeronave #Colombia #México #USA pic.twitter.com/xAdeAtN21h — PERIÓDICO SUPREMO (@Diario_Supremo) February 27, 2024

وكانت رحلة المروحية جزءًا من تجربة تناول الطعام التي يقدمها مطعم "هانغر" الذي يقع في حي مانريكي في ميدين، حيث يدفع العملاء حوالي 73 دولارًا مقابل رحلة قصيرة تمتد بين 12و15 دقيقة من مطار أولايا هيريرا إلى المطعم.

وقبل أن يصل السائحون إلى المطعم -حيث كان من المفترض أن يتم الترحيب بهم بكوكتيل- تحولت تجربتهم إلى كابوس حقيقي، حيث فقد قائد الرحلة السيطرة على المروحية وسقطت بعد وقت قصير من إقلاعها واصطدمت بجانب مبنى شاهق.

ووفق فيديريكو جوتيريز رئيس بلدية ميدين فقد "تحطمت مروحية سياحية بعد ظهر يوم الاثنين 26 فبراير/شباط في حي مانريكي في ميدين، وتركت الطائرة معلقة على جانب المبنى".

وأضاف "أقلعت المروحية من مهبط للطائرات، على سطح أحد المباني، لكن بعد ثوانٍ قليلة فقد الطيار السيطرة عليها، لتدور الطائرة وتسقط أخيرًا على جانب المبنى الذي أقلعت منه".

وهرع أكثر من 70 من عمال الطوارئ إلى مكان الحادث وساعدوا في انتشال المسافرين بعد الحادث المروع، وأكدت السلطات نجاة الطيار ومساعده و4 ركاب، من بينهم أميركي وكولومبي مزدوج الجنسية، بينما أصيب أحد الركاب بكسر في الساق وتمزقات متعددة بالجسم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مقطع فيديو، سُمع أحد الركاب الذين عاشوا التجربة المرعبة ويدعى فرانسيسكو سالاس (36 عامًا من تكساس) يطلب المساعدة من خدمات الطوارئ محاولا التزام الهدوء وسط الفوضى.

وذكر سالاس كيف تواصل مع عائلته خلال المحنة، وودعهم وعبر عن امتنانهم، "حتى أنني قلت وداعا لأخي، لقد كانت لحظة خطيرة للغاية. أردت فقط أن أقول وداعا وأشكر الجميع".