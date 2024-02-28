وزير التعليم الأردني: طلبة بالصف العاشر لا يعرفون القراءة والكتابة

قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور عزمي محافظة إن هناك طلابا بالصف العاشر في مدارس البلاد لا يعرفون القراءة ولا الكتابة.

وخلال محاضرة بجمعية الشؤون الدولية، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "التعليم في الأردن واقع وتطلعات" أرجع الوزير السبب إلى سياسة منع فصل الطلبة من التعليم الأساسي قائلا "يبقى الطلبة في المدارس حتى وإن كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون".

وأوضح محافظة أن نظام التعليم يتيح رسوب الطالب في الصف لسنة واحدة أي أنه يعيد السنة الدراسية مرتين فقط، ثم ينتقل إلى الصف التالي، مما ينتج عن وصول طلبة إلى الصف العاشر وهو لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وفق ما نشرت صحف أردنية، الثلاثاء.

وأوضح أنه شخصيا علم بوجود هؤلاء الطلبة في المدارس بعد إجراء دراسة دولية جاء في تقريرها وجود طلبة لا يقرؤون ولا يكتبون.

وأكد الوزير أن التعليم في الأردن يواجه حاليا مشكلة التغريب، قائلا "نشهد تغريبا للتعليم. بعض الطلبة لا يتحدثون العربية. من لديه أطفال أو أحفاد في المدارس يرى أن الأطفال ما عادوا يتحدثون العربية".

وكشف محافظة عن نسب عالية من التسرب المدرسي، والتي وصلت بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى نحو 25% في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2016، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن 80% من طلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي في الأردن يقرؤون ويكتبون دون المستوى المطلوب.

ووفق الخبراء، لا تقتصر هذه الظاهرة على الأردن فقط، ففي عام 2013، أعلن المركز الوطني لإحصاءات التعليم في الولايات المتحدة أن 64% من طلاب الصف الرابع في الولايات المتحدة يقرؤون ويكتبون دون المستوى المتوقع لأعمارهم أو معايير صفوفهم المدرسية.