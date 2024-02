رغم البرد القارس.. تجريد مهاجرين سوريين من ملابسهم على حدود صربيا

أظهر مقطع فيديو اقتياد السلطات الصربية لمجموعة من الرجال المجردين من ملابسهم في درجات حرارة قريبة من التجمد، وإجبارهم على العودة من صربيا إلى مقدونيا الشمالية، في مشهد جديد من سوء معاملة المهاجرين على الحدود الأوروبية.

صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أفادت اليوم الخميس 22 فبراير/شباط 2024، أن "المشهد الذي عرضته منظمة ليغيس (غير حكومية في مقدونيا الشمالية) على صفحتها بمنصة (إكس)، يظهر صفّا من الرجال شبه عراة على امتداد الطريق قرب الحدود الصربية-المقدونية الشمالية".

وأضافت الصحيفة أن "مقاطع الفيديو صورها مواطن بالقرب من قرية لوغان، القريبة من الحدود الصربية، وتم تسليمها للمنظمة قبل أيام قلائل".

وتقول المنظمة إن الحادث كان الثاني من بين عمليتين "مسيئتين" و"مهينتين" على مدار 24 ساعة، زاعمة أن أكثر من 50 شخصًا أُجبروا على التعري والسير بملابسهم الداخلية من قبل السلطات الصربية قبل إعادتهم قسريًا إلى شمال مقدونيا، وفق الصحيفة.

