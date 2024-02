يزن أكثر من طنّين.. أوروبا تترقب سقوط قمر صناعي "ميت" على الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن قمرا صناعيا يزن نحو 2294 كيلوغراما سيصطدم بالأرض غدا الأربعاء، وذلك بعد نحو 29 عاما من إطلاقه إلى الفضاء وإعلان خروجه عن الخدمة عام 2011.

ومن الممكن أن يصل القمر "إي آر إس-2" إلى الأرض في غضون 15 ساعة قبل الموعد المتوقع لسقوطه أو بعده، إذ لا تستطيع وكالة الفضاء التنبؤ بموعد ومكان دخوله الغلاف الجوي للأرض بدقة، حسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الاثنين.

ESA’s Space Debris Office currently predicts that the #ERS2reentry will take place at:

وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم 13 فبراير/شباط الجاري، قدرت وكالة الفضاء الأوروبية "أن أكبر جزء من القمر الصناعي يمكن أن يبلغ سطح الأرض هو 115 رطلا (52 كيلوغراما)".

وحسب الوكالة، "تقدر احتمالات سقوط قطعة من القمر الصناعي على رأس شخص ما بواحد في المليار، فعندما يؤخذ في الاعتبار أن 71% من سطح الأرض عبارة عن ماء، فمن المحتمل أن يُحدث القمر الصناعي دفقة كبيرة في مكان ما".

وعند دخول القمر الصناعي الغلاف الجوي الأرضي، تعمل الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك على تفكيكه وحرق أجزاء كبيرة منه، وفي العادة يصل إلى الأرض ما نسبته 20 إلى 40% من الكتلة الأولية، لكن بسبب حجم القمر الكبير نسبيا تبقى هناك فرصة لإحداث أضرار نتيجة لاصطدام ما تبقى من حطامه.

ووفقا لوكالة الفضاء، سيحترق معظم القمر "إي آر إس-2" عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض، مع احتمال سقوط بعض الشظايا المتبقية في المحيط، ولن تحتوي أي من الأجزاء على أي مواد سامة أو مشعة.

ERS-2 spotted! 📸🛰️

The ESA satellite is on a tumbling descent that will lead to its atmospheric reentry and break up this week.

These images of ERS-2 were captured by @heospace for @spacegovuk using cameras on board other satellites.#ERS2reentry pic.twitter.com/GTuubP6apJ

— ESA Operations (@esaoperations) February 19, 2024