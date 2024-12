تحول مياه ميناء سيدني إلى اللون الأحمر الدموي يصدم السكان

شهد جزء من ميناء سيدني الأسترالية تحول مياه الشاطئ عند حديقة ميلسون في كيريبيللي إلى اللون الأحمر، مما أثار دهشة السكان والزوار ودفع السلطات المحلية إلى التحقيق لمعرفة الأسباب.

ووفقًا لمتحدثة باسم مجلس شمال سيدني، فإن السبب المرجح لتحول المياه هو استخدام صبغة السباكين، وهي مادة تُستخدم عادة لتحديد نقاط التسرب في أنظمة السباكة والأنابيب. وعثر على المياه الحمراء تتدفق من مصرف مياه الأمطار باتجاه خليج كارينينغ، حيث تجذب هذه المنطقة العديد من الزوار كونها مجاورة لجسر ميناء سيدني.

وأوضحت المتحدثة أن المجلس لم يتمكن حتى الآن من تحديد المصدر الدقيق للمادة، لكنه أبلغ وكالة حماية البيئة في نيو ساوث ويلز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سيدني تغيرًا غريبًا في لون المياه، ففي سبتمبر/أيلول الماضي تحول الماء في خليج قريب من شارع هيبود إلى اللون الأخضر الفلوري.

وكما في الحالة الأخيرة، تم تحديد المادة المسؤولة عن هذا التغيير وأنها غير ضارة، لكن مصدر التسرب ظل مجهولا.

صبغة السباكين، المعروفة أيضًا باسم الفلوريسين، مادة غير سامة وعديمة الرائحة تُستخدم في تشخيص مشاكل السباكة. ومع ذلك، فإن الكميات الصغيرة منها قد تكون شديدة التأثير على الرؤية في المسطحات المائية، وذلك ما يدفع السلطات دائمًا إلى تقليل استخدامها إلى أدنى حد.

وقد أكد متحدث باسم وكالة حماية البيئة أن المادة ليست خطرة على البيئة، مضيفًا أن مياه الأمطار المتوقعة ستساعد في تخفيف تأثيرها وإعادة المياه إلى حالتها الطبيعية.

تحولات الألوان في المسطحات المائية ليست قاصرة على سيدني، فقد شهدت مناطق أخرى في العالم أحداثًا مشابهة. ففي ألمانيا، تحولت مياه بحيرة آلغوي في ولاية جبال الألب البافارية إلى اللون الأرجواني الغامق، نتيجة بكتيريا الكبريت الأرجواني التي صعدت إلى سطح المياه. وهذه الظاهرة تحدث عادة في المسطحات المائية ذات الأكسجين المنخفض.

CHECK THIS OUT- Visitors flocked to see a lake that turned a deep purple color in the Bavarian alps in Germany on Wednesday. The state environment office said the unusual color is from Sulphur bacteria that is normally found in deep water that made its way to the water's surface. pic.twitter.com/asfVXTDg88

— KION News Channel 46 (@KIONnews) April 4, 2024